[Video] Captan a "polleros" dejando caer a dos niñas por valla fronteriza con EU

El Paso.- La noche del martes, un agente de la Patrulla Fronteriza de Santa Teresa que utilizó tecnología de cámara observó a un traficante de personas que dejó caer a dos menores desde la parte superior de la barrera fronteriza de aproximadamente 4 metros de altura.

Inmediatamente después de que los menores llegan al suelo, los "polleros" huyeron inmediatamente del área y abandonaron a las niñas indefensas en el lado norte de la línea fronteriza internacional.

El operador de la cámara alertó a los agentes de Santa Teresa y los dirigió a la ubicación remota del incidente, los agentes que respondieron encontraron a las niñas ecuatorianas de tres y cinco años y les prestaron ayuda, las dos niñas pequeñas son hermanas y ambas estaban alerta cuando los agentes se pusieron en contacto con ellas.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

Los menores fueron transportados a la Estación de Patrulla Fronteriza de Santa Teresa para ser evaluados por personal médico, los agentes se pusieron en contacto con los servicios médicos de emergencia y los niños pequeños fueron transportados a un hospital local por razones de precaución y una evaluación adicional.

Las dos niñas fueron autorizadas médicamente y ahora permanecen en detención temporal de la Patrulla Fronteriza hasta que sean colocadas por el departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Estoy consternado por la forma en que estos contrabandistas arrojaron brutalmente a niños inocentes desde una barrera fronteriza de casi 4 metros anoche. Si no fuera por la vigilancia de nuestros agentes que utilizan tecnología móvil, estos dos hermanos tiernos habrían estado expuestos a los elementos duros del ambiente desértico durante horas”, declaró la agente de patrulla en jefe del sector de El Paso, Gloria I. Chávez.

La encargada de BP de El Paso explicó que actualmente trabajan con los encargados de hacer cumplir la ley en México y para tratar de identificar a los despiadados traficantes de personas para hacerlos responsables en la mayor medida de la ley.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, agradece la ayuda de la comunidad y se alienta a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa a la Patrulla Fronteriza de EU y permanecerá en el anonimato, puede llamar al 1-800-635-2509.