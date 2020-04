[Video] Coronavirus deja a payasos sin Día del Niño

Para cualquier payaso, el Día del Niño no sólo es la oportunidad para festejar a los más pequeños de la casa; sino una fuente muy importante de ingresos; sin embargo, ante la contingencia por Covid-19, hoy no tienen trabajo. Uno de estos payasos es Alejandro Ibarra, mejor conocido como 'Chipote', quien al igual que miles de mexicanos, está sufriendo en carne propia las consecuencias de la cuarentena.

"Para nosotros el 30 de abril es como el aguinaldo, nos contratan en las escuelas para el festival del día de la niña y niño, siempre hay trabajo para nosotros en abril, y ahora, al cancelarse, nos afecta todavía más”, asegura.

Sentado en la calle y mientras maquilla, en entrevista para El Sol de México, este joven payaso narra cómo desde hace casi un mes ha tenido que buscar la manera de salir adelante, “acaté las indicaciones de las autoridades desde el primer día; hice el confinamiento con mis dos hijos y esposa; compré despensa para dos semanas, desafortunadamente no fue suficiente y no hay dinero que alcance, no hay eventos”, afirma el comediante.

Hasta antes de la cuarentena, 'Chipote' hacía funciones en salones de fiestas, pero ante el cierre de estos espacios, hoy se ve en la necesidad de hacer malabares en los semáforos para sacar unas monedas que le ayuden a mantener a su familia, aunque asegura que ha tomado las medidas necesarias para protegerse tanto a él como a quienes lo apoyan.

"Salgo con una mascarilla y cubrebocas, con esto me siento protegido, no recibo dinero en la mano traigo un palito y mi diábolo, así la gente coloca una moneda y apoyan sabiendo que estamos trabajando responsablemente”.

A sus 29 años de edad, Alejandro lamenta que en esta temporada de contingencia su trabajo como comediante no sea reconocido como un oficio, pues así podría aspirar a un seguro para desempleados.

“La crisis del Covid está acabando con muchas familias, trabajos, y a nosotros los payasos, como a muchas otras personas, nos está afectando directamente”, asegura 'Chipote'. Y aunque está consciente que el confinamiento es importante para frenar el avance de la enfermedad, hace un llamado a las familias para que le den trabajo de lo que mejor sabe: “hacer reír y disfrutar a los niños y no tan niños.

Puedes contactar a 'Chipote' al: 55 1356 1126.





