[Video] Despiden a Lourdes Maldonado, hoy fue su funeral en Tijuana

Este miércoles, familiares, amigos y colegas de la periodista Lourdes Maldonado se reunieron para despedirla y recordarla.

Carlos y Hugo Maldonado, hermanos de la reportera, junto a René Maldonado y su sobrina, brindaron un mensaje desde las escaleras de la funeraria en el que perdonaron a los responsables de quitarle la vida a la reportera el pasado domingo por la noche.

➡️ Mecanismo no fue suficiente para salvar a la periodista Lourdes Maldonado

"No podemos apuntar, nosotros lo que queremos es paz. Le dejamos las responsabilidades a las leyes, al gobierno que haga su trabajo", dijo Carlos Maldonado.

El funeral tuvo además una cobertura noticiosa no solo de medios locales sino también internacionales que poco a poco fueron llegando.

Carlos Maldonado dijo que desconocen el motivo de la agresión en contra de su hermana y que no están recibiendo protección.

"Creo que no la necesitamos, no tengo, no me importa, si alguien quiere venir por mí, que venga", respondió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con la familia, Lourdes Maldonado será sepultura alrededor del mediodía en el panteón Monte de Los Olivos.

Publicado originalmente en El Sol de Tijuana