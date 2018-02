(Video) Liberan a cinco lobos mexicanos en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Con el propósito de incrementar la población de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en vida libre, se llevó a cabo de manera exitosa, la onceava liberación de cinco ejemplares en el Estado de Chihuahua.





El grupo familiar liberado proviene de la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre Buenavista del Cobre Sonora, y está conformado por una pareja reproductiva de cinco y diez años respectivamente, así como por sus tres juveniles (dos machos y una hembra) de aproximadamente 19 meses de edad. A los 5 ejemplares se les colocaron collares de telemetría satelital para monitorear su actividad y desplazamiento.





Al igual que las liberaciones anteriores, ésta representa el cumplimiento de uno de los principales compromisos establecidos por el “Programa de Acción para la Conservación del Lobo Mexicano” (PACE) de la CONANP y el “Programa México-Estados Unidos para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano” (U.S.-Mexican Wolf Recovery Program).





En México, el lobo mexicano está catalogado como subespecie “probablemente extinta en el medio silvestre (E)”. Por estos motivos, la reproducción y liberación de estos ejemplares tiene una gran importancia ecológica y simbólica, pues representa los avances tanto en la recuperación de especies emblemáticas, como en la conservación de la biodiversidad del país.





La mayor amenaza que enfrentó la subespecie se dio en los 50’s, cuando se implementaron campañas sistemáticas de erradicación de depredadores por parte del gobierno de Estados Unidos y de México. Sin embargo, después de haber desaparecido en vida libre por más de 40 años, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos para recuperar esta subespecie y reintroducirla a su hábitat natural.









El Comisionado Nacional Alejandro Del Mazo Maza comentó que durante casi 30 años de reproducción en cautiverio, y gracias a la colaboración de varias instituciones sumadas al esfuerzo de recuperación de esta subespecie, se alcanzó la población necesaria para poder realizar su reintroducción en vida libre. Hoy en día el número de ejemplares en vida libre, asciende a 37 individuos.





El lobo mexicano es una subespecie genéticamente distinta del lobo gris y es considerada a nivel mundial como la población de lobos en mayor riesgo de extinción. Sus medidas corporales varían entre 130 cm a 180 cm de largo, su altura va de 60 a 80 cm y el peso corporal promedio es de 33 kg en machos y 27 kg en hembras.









Esta liberación, así como la exitosa y puntual implementación de programas y protocolos nacionales, reafirman el compromiso de la CONANP para continuar con los esfuerzos de recuperación de esta subespecie en territorio nacional.





La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) realizó la liberación de los ejemplares junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, Grupo México (a través de la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre Buenavista del Cobre), el Departamento de Caza y Pesca de Arizona (Arizona Game and Fish Department) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service).