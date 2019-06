"Nos falta Norberto", amigos y familiares se despiden de joven asesinado

Amigos y familiares de Norberto Ronquillo, quien fue hallado sin vida el 10 de junio en la alcaldía de Xochimilco luego de ser secuestrado, realizaron un video en memoria del joven y pidieron justicia.

En la grabación, en la que colaboran jóvenes de distintos lugares y profesiones, piden justicia por Norberto y que la violencia e inseguridad terminen. “¡Queremos paz, ya basta!”.

En el video también aparece la novia y el hermano de Norberto. “Es un día normal, tomaste mochila y sales a la escuela, con sueños, con metas e ilusiones. Pensando en ti, pensando en tu familia, pensando en tus amigos, en tu novio o novia”.

"Sales de tu casa y ya no regresas… eres estudiante, hijo, hermano, un buen amigo, un increíble ser humano. Lo único que hacías era luchar por tus sueños, que solo tú sabes cuánto te ha costado”, dice el hermano de Norberto en el video.

“Y sin embargo, sólo porque alguien que no conoces lo decidió… ya no regresas. Alguien extraño, alguien que ni sabe quien eres, o la fuerza que puede causar tu ausencia. Y logras cambiar a todo un país, sin si quiera saber que lo has hecho”.

"Queremos sentirnos seguros en el país, ser jóvenes con sueños, un estudiante, cantante, fotógrafo, científico, músico, deportista, emprendedor, alguien que se levanta a chingarle duro todos los días, alguien con talento, y ganas de hacer de México un lugar mejor…”

“Ya basta, queremos paz, queremos justicia, queremos salir allá a fuera, hombres y mujeres por igual. Sólo queremos ir a la escuela, al cine, al parque, con nuestra pareja o nuestra familia, ¡y merecemos regresar!”.

"Nos falta uno, cinco, 43, 100, 500, 1000… Nos falta Norberto", se escucha decir a todos los jóvenes que participan en el video.

Norberto fue secuestrado el pasado 4 de junio al salir de clases, a unos días de graduarse de Mercadotecnia internacional en la Universidad del Pedregal. Su cuerpo fue hallado el 10 de junio en la alcaldía de Xochimilco.

Familiares, amigos y ciudadanos que no conocieron a Norberto Ronquillo, acudieron a las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua para acompañar la llegada de los restos del joven .

Con vestimenta blanca, tal como lo solicitaron en la convocatoria, es como formaron la valla humana donde con pancartas en mano exigen justicia por Norberto y las miles de personas que permanecen desaparecidos o han sido asesinados.