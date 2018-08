“Fue un milagro de Jesús”, pasajero graba momento en que se accidenta avión en Durango

El pastor cristiano de origen iraní Ramin Parsa fue uno de los 99 pasajeros que iba en el avión de Aeroméxicoque se desplomó en Durango y grabó justo el momento en que ocurrió el accidente.



Las imágenes reflejan la intensidad de la lluvia y el viento que azotó en ese momento a Durango, lo que pudieron influir en una de las causas del siniestro, mientras de fondo solo se escuchan gritos de los pasajeros.

En su cuenta de Facebook, Parsa relata que visitó Durango por una semana para impartir una serie de conferencias, un “poderoso y exitoso evangelismo y ministerio”, pero a su regresó el avión de Aeroméxico 2431 se estrelló.



Foto: Facebook Alessandra Bacio

“Es un milagro de Jesús que estamos vivos. Después del accidente el avión se incendió y el humo llenó el avión con casi nada de oxígeno. La gente estaba llorando y en pánico”, escribió.



Igualmente en su cuenta de Twitter compartió: “Estoy bien por la gracia de Dios. Es un milagro de Dios que estamos vivos. Le debo mi vida a Jesús. El diablo pensó que podía quitarme la vida pero me hizo sentir más comprometido con Jesús”.



The Airplane that I was in Aeroméxico flight #AM2431 crashed after take off in Durango Mexico. I'm fine by the grace of God. It's a miracle of God that we are alive. I owe my life to Jesus. The devil thought he can take my life but he just made me more committed t Jesus. — Ramin Parsa (@ramin_parsa) 1 de agosto de 2018

Tras el accidente, a Parsa se le atendió en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, de donde ya fue dado de alta.



Integrantes de esta comunidad religiosa en Durango informaron que se encuentra bien y piden oraciones por las demás personas lesionadas.

Horas después, Parsa ofreció una entrevista al programa radiofónico local El Show de la Mañana con Mr. Piano Men, donde aclaró ya tener la ciudadanía estadounidense y ahora radica en California.







