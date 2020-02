[Video] Sancionarán a elementos de la Guardia Nacional que escoltaron a Palazuelos

Elementos de la Guardia Nacional que escoltaron a Roberto Palazuelos en el Carnaval del puerto de Progreso, serán sancionados luego de que se realicen las investigaciones necesarias por parte de la institución.

La Guardia Nacional no solo le cuida la frontera a Estados Unidos , también a Roberto Palazuelos. La cuarta de qui pic.twitter.com/qOcUonrSkm — 🇲🇽 ileana ❤️ MX (@ileana_Mex) February 24, 2020

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que la Guardia Nacional señaló que no se toleran conductas alejadas de la ley, por lo que los elementos que participaron en este acto recibirán el castigo correspondiente.

se informa que no se tolerará ninguna conducta alejada de la ley, y se procede a aplicar la sanción correspondiente al responsable de autorizar tal actividad. (2/2) — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) February 24, 2020

Sin embargo, el Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, Julián Zacarías, emitió un comunicado en el que aseguró que la Guardia Nacional no dio trato preferencial a ninguna persona, señalando que la Guardia llevó a cabo su labor de proteger a los más de 150 mil personas que se dieron cita en el magno evento

Asimismo, reconoció a la GN y a las distintas autoridades que participaron para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Comunicado Oficial. pic.twitter.com/cLzkEOf0I9 — Julián Zacarías Curi (@JULIANZACARIASC) February 24, 2020





Así empezó la polémica

La polémica comenzó luego de que en redes sociales, se hiciera viral un video en el que se puede apreciar al empresario arriba de un jeep, saludando a la gente durante el desfile que forma parte del festival y escoltado por elementos de la Guardia Nacional.

Y si les regalamos a todas las Mujeres máscaras de Roberto Palazuelos



Para que así los Cuide la Guardia Nacional



No sé, piensenlo🤔 pic.twitter.com/GYGx8mLPua — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) February 24, 2020

Tras viralizarse, usuarios comenzaron a quejarse, señalando que su labor es proteger a la ciudadanía y no ser "escoltas de una celebridad".

Cuando ves que la Guardia Nacional se preocupa más por Roberto Palazuelos que por la población y la ciudadanía. pic.twitter.com/9rBN0yNTOc — Fabian Ehecatl (@magoot_slipknot) February 24, 2020 Que BURLA que la #GuardiaNacional escolte a Roberto Palazuelos en el carnaval y no pueda cuidar a las 10 mujeres que mueren al día en México o no pueda cuidar a las miles de familias que este fin de semana vivieron pánico en la ciudad de Córdoba Veracruz. — ana pau (@anapaulaloa) February 24, 2020 Oye @alfredodelmazo

¿Por qué no contratas a Roberto Palazuelos para que viaje en las diferentes rutas del transporte público del Estado de México? Así tendrías a la Guardia Nacional Bolivariana de AMLO peleándose por vigilar los recorridos y bum, cero asaltos pic.twitter.com/zCD6quxYHv — @OldScratch (@MrLegba) February 24, 2020 La Niña Fatima de haber tenido ese numero de elementos de la Guardia Nacional a su alrededor, aún estaría con nosotros, Los Ricos siguen teniendo privilegios, sea el gobierno que sea. Hoy un tipo como Roberto Palazuelos rodeado de la Guardia Nacional, No lo vayan a violar. — Caos West (@CaosWest) February 24, 2020

Con información de Mariana González | Noticias de El Sol de La Laguna