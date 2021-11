Aumenta violencia laboral contra mujeres en San Luis Potosí

La directora del Instituto de la Mujeres del Estado (IMES), Marcela García Vázquez, alertó que la violencia laboral contra la mujer ha ido en aumento en San Luis Potosí. Asimismo, destacó que esto ocurre principalmente tanto en la iniciativa privada como en el propio gobierno.

La funcionaria señaló que la violencia laboral "es un problema que nunca se ha visibilizado" pero siempre ha existido como los otros tipos de violencia "que parece que son normales".

Añadió, que este tipo de violencia se manifiesta cuando "el patrón o la patrona basados en razones de género, hostiga, maltrata, presiona, intimida a una mujer para que haga trabajo de más o para presionarla para sacarla de su trabajo".

Manifestó que hay muchas mujeres que no pueden escalar en el ámbito laboral debido a que hay estas figuras violentándolas, y que esto ocurre tanto en la iniciativa privada como en la administración pública; como ejemplo mencionó que en los últimos tres años se han tenido alrededor de 17 quejas por este tipo de violencia, en dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública.

Señaló que sin embargo, no hay un diagnóstico ni una recolección de quejas ya que no hay dónde presentarlas, pues en ocasiones las mujeres acuden a los comités de ética de las dependencias pero "ahí se diluyen y no sabemos si se hizo justicia".

Indicó que las víctimas de violencia laboral, son mujeres "que tienen buenos perfiles, que tienen trayectorias muy importantes y que sus jefas o jefes las han empezado a hostigar, a aplicar estas técnicas de violencia, de maltrato, haciéndoles sentir que no valen, que sus cuerpos son feos, que se visten mal, que van mal maquilladas, que “caminan como machos”, para poder sacarlas de la jugada porque son mujeres que tienen mucho talento".

García Vázquez señaló que el IMES acudirá a las dependencias estatales en busca de denuncias, por lo pronto, en esta administración se han recibido dos quejas de este tipo; y en lo que se refiere a la iniciativa privada, indicó que ya tuvo una primera reunión con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) ya que se buscará transversalizar la perspectiva de género en las empresas.