Visitará México el subsecretario de medio ambiente de EU, José W. Fernández

El Subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado, José W. Fernández, visitara nuestro país a partir de mañana 27 de febrero y hasta el 3 de marzo, informó la embajada estadounidense este sábado.

Durante su estancia en México, el Subsecretario Fernández se reunirá con varios altos funcionarios del gobierno mexicano con quienes discutirá la cooperación en prioridades clave en la relación bilateral, incluida la competitividad de América del Norte, la energía, los derechos laborales, la crisis climática, la conservación de la naturaleza, la promoción de inversiones y la innovación.

En un comunicado, el Departamento de Estado especificó que Fernández se reunirá con los Secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, Medio Ambiente, Salud y Finanzas de México, así como con jóvenes e innovadores, representantes de empresas estadounidenses y sindicatos.

I will travel to Mexico February 27-March 3 to engage with Mexican government and private sector leaders on economic competitiveness, trade, border integration, energy, the environment, and labor issues. Learn more about my trip: https://t.co/7JyQu2R6BQ — Under Secretary Jose W. Fernandez (@State_E) February 26, 2022

Asimismo, destacó que México es uno de los socios más cercanos y valiosos de Estados Unidos. Para celebrar nuestros 200 años de relaciones diplomáticas y los profundos lazos familiares y culturales de nuestras naciones.

El viaje del Subsecretario “Fernández promoverá la cooperación con México en una amplia gama de temas que incluyen competitividad económica, comercio, integración fronteriza, energía, medio ambiente y trabajo. cuestiones”, finalizó