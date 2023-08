Vivir a 15 minutos de todas tus actividades, el ideal para habitar las ciudadades

¿Cuánto tiempo te toma llegar a uno de estos lugares caminando? Acá va la lista: ir a la escuela, ya sea para dejar a tu hijo o a estudiar, visitar al médico porque te sientes mal, ir al mercado a comprar tu comida o solo llegar al parque para despejarte un momento.

Si respondiste que 15 minutos o menos a esos cuatro sitios, eso quiere decir que formas parte del pequeño porcentaje de habitantes que actualmente tiene acceso a la “ciudad próxima”, aquella donde se puede habitar, trabajar, cuidar, aprender, comprar y disfrutar de la ciudad sin desplazarse más de un cuarto de hora caminando desde la vivienda.

Si tu desplazamiento toma más de ese tiempo pues no tienes estos servicios cercanos a tu hogar, ese es el problema que la propuesta de la “ciudad de 15 minutos” plantea atender para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Esta propuesta la realizó el científico franco-colombiano Carlos Moreno en 2016. “En América Latina todo el mundo tiene la hora, porque tienen un reloj en la muñeca pero nadie tiene tiempo para vivir y eso es lo que tenemos que transformar, porque muchas veces estamos perdiendo la vida para ganarla”, le dijo a la agencia EFE en junio del año pasado.

En México, el Observatorio de Ciudades analizó 12 ciudades bajo el concepto de Moreno. Creó el Visor de Ciudades para identificar a la población que vive a 15 minutos de todo.

En los extremos están Tijuana y Ciudad de México. En la primera ninguno de sus ciudadanos puede llegar a todos los servicios en 15 minutos caminando mientras que la segunda tiene el porcentaje más alto del grupo: 13 por ciento de su población sí puede caminar 15 minutos y llegar a un parque, a una escuela, al doctor y al mercado.

Rossana Valdivia, coordinadora de este observatorio del Tec de Monterrey, explicó la metodología de este visor.

“Hicimos un código para poder medir siguiendo la traza de las calles existentes, la traza urbana, porque muchas veces se mide la cobertura de los servicios de manera radial, pero nosotros encontramos que en la forma en que se construye en las ciudades se encuentran muchas barreras, que aunque en el mapa puedas tener una escuela a 300 metros a lo mejor el camino o la forma de llegar a esa escuela, pues es un recorrido más largo”, dijo en entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Valdivia, maestra en Planeación y Diseño Urbano Sostenible, aclaró que no se trata de tener todo a 15 minutos, pero sí las actividades cotidianas.

“Esto lo que trata es que al menos las actividades más cotidianas, que es poder comprar alimentos, artículos del hogar, ir a un parque, llevar a los niños a la escuela, deberían poderse realizar caminando sin necesidad de otros medios de transporte, sobre todo motorizado, porque esto da más independencia a algunas poblaciones. También puede promover estilos de vida más saludables, caminar y tener una vida más activa y eso está muy condicionado a que tengas esos servicios a una distancia que puedas llegar caminando, de lo contrario, pues es tener que buscar otras alternativas de transporte y de movilidad. Con esta idea de 15 minutos no es que todas las cosas deben estar a esa distancia, sería a lo mejor difícil lograrlo así, pero sí a esas actividades que hacemos a lo mejor varias veces al día”, aseguró.

La coordinadora del Observatorio considera que el visor es una herramienta para visibilizar las desigualdades, pero también para que los tomadores de decisiones en las ciudades las puedan planear mejor. “Hay otras ciudades como Monterrey que están muy diseñadas para el auto, zonas habitacionales que no tienen los servicios alrededor”, dijo.





EMPATIZAR CON EL PEATÓN

En diciembre de 2020 el país incluyó un nuevo derecho constitucional. Agregó un párrafo al artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

“¿Por qué la movilidad es importante? Porque es un derecho en sí mismo que se vincula con otros como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento y nos movemos para satisfacer esas necesidades”, afirmó Alejandra Leal, codirectora de Céntrico, un equipo de especialistas en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable.

Leal explicó que en México existe un vínculo entre un tema aspiracional y progreso e infraestructura para el auto. “Esto afecta también en las decisiones que se toman en la agenda pública y creo que poco a poco ha estado cambiando esta narrativa en donde también el progreso es la calidad de vida vinculada a proyectos que habitan estos espacios con mejor infraestructura para caminar y transporte público”, dijo a la OEM.

En México la gran mayoría somos peatones porque siempre hay que llegar de la casa a la estación de transporte o de la estación de transporte al destino final.

“Yo diría que también como país nos falta un tema más de empatía con con las distintas formas de trasladarnos. Quizás hacer un llamado como habitantes de estos espacios de observar, no juzgar tan fácil porque es muy común que desde el volante digas: ‘ay, es que ¿este qué quiere? ¿por qué se arriesga de esa forma?’ es observar el entorno, a dónde quiere llegar (el peatón). Observa la distancia que hay entre puentes peatonales, quizás ante la distancia que hay entre un paso seguro no hay forma de que esta persona cruce y entonces no es que quieran morir, es que quiere llegar a su destino, pero el espacio no se lo está garantizando”, enfatizó.