Votarán 949 presos en las elecciones

Este lunes el Instituto Nacional Electoral comienza la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva, donde 949 reclusos sin sentencia de cinco prisiones federales emitirán su sufragio para diputados federales.

Dicho programa servirá como una prueba para que en 2024, los presos que sigan sin sentencia puedan votar para cargos de elección popular, incluido Presidente de la República, tal como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una sentencia emitida el 20 de febrero de 2019.

“Dicha decisión (que los presos sin sentencia voten) parte del hecho de que la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia, de la que se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad”, determinó el Tribunal Electoral.

En México hay 216 mil 133 presos, de los cuales 90 mil 844 siguen con su proceso abierto, según las cifras de las Oficinas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Es decir, para esta prueba piloto sólo se contempla a uno por ciento de los reclusos sin sentencia.

El programa está coordinado por el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que definieron cinco centros de reclusión federales en los que se realizará, cuatro son varoniles y uno femenil, por lo que 84 por ciento de los reos que podrán ejercer su derecho al sufragio son hombres y 16 por ciento son mujeres.

De acuerdo con datos del INE, el Centro Federal de Readaptación Social de Guanajuato, es el penal que tendrá más electores con un total de 356, seguido de Sonora con 260, Morelos con 148, Chiapas con 90 y Michoacán con 95.

Para que las personas en prisión preventiva pudieran ejercer su voto, los directores de los Ceferesos seleccionados entregaron una invitación a votar y un formato. Posteriormente, los interesados llenaron el documento que fue remitido a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para verificar que los datos registrales estaban vigentes.

Una vez que los datos fueron validados, la solicitud se puso a consideración del área jurídica-normativa, para determinar su procedencia. Si la solicitud fue dictaminada como procedente, se integró a la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva y el solicitante podrá participar en ese ejercicio.

En entrevista con El Sol de México, la consejera Dania Ravel Cuevas explicó que el Instituto va a mandar sobres con paquetes electorales de seguridad a los Centros seleccionados, con un instructivo de sufragio, resumen de opciones electorales, boleta y un sobre para enviar el voto.

Asimismo, detalló que en el penal habrá dispuesto un lugar y en el que estarán el Vocal Secretario, un auxiliar jurídico y un custodio. Además de dos mesas, donde estará el funcionariado y otra donde se va a colocar la mampara especial y el crayón para que quien vote pueda hacerlo y se respete la secrecía.

Puntualizó también que se llamará a través de las autoridades penitenciarias, uno por uno y se les trasladará al espacio designado, para emitir su voto y después proceder a retirarse.

Por su parte, la directora de la organización Documenta, María Sirvent Bravo, aplaudió la oportunidad que dará el INE a las personas privadas de la libertad, pero acusó la falta de transparencia en el proceso debido a la negativa por parte de la SSPC, además de que señaló que por la premura del ejercicio, el Voto Informado no se podría garantizar.

“En este primer ejercicio no han existido iniciativas para estas personas. Los candidatos no pudieron llegar sus propuestas al interior, no tenemos conocimiento de cuánto tiempo y de qué manera van a tener acceso a las plataformas de los partidos”, expresó Sirvent en entrevista.

En respuesta, la consejera Ravel Cuevas señaló que las autoridades penitenciarias de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana se negaron a dar acceso a observadores por seguridad y para mantener el orden en los Centros.

“Tras un diálogo, dijeron que la observación no era posible por cuestiones de seguridad, que únicamente se iba a permitir el acceso a las personas que habíamos considerado originalmente en el modelo de votación. De ahí en fuera no se iba a permitir a más personas”, manifestó.

Vía telefónica, la consejera expuso que en su momento ella pugnó para que se explorara la posibilidad de la observación electoral en esta prueba, “como es tan novedosa despierta muchas inquietudes”.

Bajo dicho panorama, Ravel Cuevas externó que con este antecedente, en 2024 la observación será uno de los principales retos, pues el Instituto debe garantizar la transparencia, porque es un derecho de la ciudadanía. “Debemos ver cómo se solucionarlo. Es un tema que debemos destacar en la evaluación posterior”.

Sobre el voto informado, la consejera detalló que mandaron el resumen de las propuestas y opciones electorales en los sobres de las boletas, mismas que fueron revisadas por los partidos políticos.

Agregó que las autoridades penitenciarias tampoco permitieron hacer actos proselitistas al interior de los Centros.

Se buscó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conocer los señalamientos de Sirvent Bravo, pero al cierre de edición, la institución seguía sin contestar.