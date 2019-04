Hay maestros que se rompen el lomo por dar clases con el poco presupuesto que se les da: Yalitza

En medio de la discusión de la reforma educativa, la actriz y maestra de preescolar, Yalitza Aparicio Martínez criticó que es fácil hablar de fuera, pero afirmó que “hay maestros que, discúlpenme, se rompen el lomo por dar clases con el poco presupuesto que se les da, como también hay maestros que se exceden con lo que se les da”.

Estas declaraciones se dieron al recibir un reconocimiento del Senado de la República como parte de la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas.

Al reconocimiento, también asistió la actriz Nancy García, quien actuó de la mano de Yalitza, como parte del elenco de la película del cineasta mexicano, Alfonso Cuarón en la película Roma.

Por su parte, la actriz y maestra, Yalitza Aparicio señaló que es importante preservar y aprender las lenguas maternas, pues resaltó, permiten conocer más de estas culturas para también aprender a respetar costumbres que estas tienen.

“A veces uno a distancia simplemente lo escucha y dice qué bonito, porque son comentarios de muchas personas, pero no nos tomamos el tiempo de entender y aprender de ellos para realmente respetar lo que nos están transmitiendo”, acusó.

Lamentó que sea la discriminación una situación que acontece a muchos de los pobladores indígenas al hablar su lengua materna, pues resaltó que para ella las personas que hablan español y una lengua indígena “son doblemente talentosos y valen lo doble porque manejan dos lenguas y tienen la habilidad de comunicarse con varias personas a diferencia de personas que solamente hablamos una y no tenemos esta cualidad”

“Soy orgullosamente indígena, pero desafortunadamente en mi hogar no se me enseñó ninguna de las dos lenguas, la razón fue el temor a la discriminación que sucede en muchos lugares. En ocasiones se dice por qué te da vergüenza hablar tu dialecto, tu lengua materna, y sucede que no es que les cause vergüenza compartir esta lengua sino en ocasiones sufren discriminación por hablarla”.

Sentenció que esto “es algo que debemos de trabajar de ambos lados, las personas que no lo hablan: aprender a respetarlas y las que las hablan valorar sus lenguas y compartirlas”.