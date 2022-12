"Yo no me atrevo a mandar a matar a nadie", dice AMLO sobre caso Ciro Gómez Leyva

“La gran diferencia es que el Estado no es ya el que viola los derechos humanos como era antes, yo no sería capaz, yo no me atrevo a mandar a matar a nadie”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles al hablar del intento de homicidio que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del pasado 15 de diciembre, cuando se dirigía a su domicilio.

Previamente, el presidente dijo que lo más importante de este caso es que no se trata de un crimen de Estado.

“En el caso de Ciro (Gómez Leyva) he dado instituciones de que se haga una investigación a fondo, para que haya justicia porque nosotros no nos vamos a manchar y es posible saber lo que sucedió y es posible conocer la verdad”, comentó el mandatario federal.

Aseguró que habrá gente que le va a ayudar a conocer la verdad e insistió en que “lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado, porque es muy difícil de desentrañar un crimen de estado”

En este sentido, dijo que “sí es complicado el saber toda la verdad sobre el asesinato de John F. Kennedy y saber toda la verdad sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, “pero cuando no es un crimen de Estado hay información, se consigue la información, porque los organismos del Estado están para hacer justicia actúan, no hay impunidad”, aseguró.

Atentado conviene a Ciro: AMLO

El mandatario acusó que el atentado contra Gómez Leyva conviene al propio periodista, a la empresa en la que labora y a la clase política.

“Entonces esto (del atentado) a quién le conviene, pues primero a Ciro, porque imagínense un atentado a su vida ¿a quién le conviene?, a los dueños de los medios de información en los que trabaja Ciro, ¿a quién le conviene?, pues a todos los que trabajan en política”, dijo López Obrador.

Subrayó que un atentado como el que ocurrió contra el comunicador perjudica a al país y a la autoridad y al presidente y a la democracia, por lo que recalcó que tiene la obligación de hacer una investigación a fondo.

Añadió que este caso no puede quedar impune, “no es que ya fue un atentado fallido y ya pasó. No. Voy a seguir con este tema”, advirtió el presidente.

Expuso que su administración tiene la obligación de procurar vivir en paz, “nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos venido siendo en contra de los responsables y sí vamos a investigar este caso, ya lo expresé, le tengo confianza a la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México, a la fiscal (Ernestina Godoy), le tengo confianza también a la fiscal (Alejandro Gertz), pero creo que no es necesario que la Fiscalía General atraiga el caso”, dijo.

Finalmente, subrayó que su gobierno va a seguir con el compromiso de proteger a los ciudadanos y a los periodistas.

Periodistas pide un alto a los ataques a la prensa

Al periodista Ciro Gómez Leyva lo atacaron personas armados en un auto y en una motocicleta cuando iba a su casa la noche del 15 de diciembre pasado. De acuerdo a las indagatoria, lo comenzaron a seguir estos sujetos desde que salió de la empresa en la que trabaja.

Ante este ataque y las críticas a la prensa de parte del presidente, un grupo de 177 periodistas publicó un desplegado para exigirle a López Obrador que detenga sus reproches a la prensa.

Estos comunicadores, columnistas y editores expresaron que: “La difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente”.

Sin embargo, el presidente descalificó a los firmantes y acusó que son los mismos de siempre que lo atacan.

“Como se acostumbraron a una estrategia se resisten a cambiarla. Es Riva Palacio, es López-Dóriga, Dresser, son los mismos. Jorge Ramos, el de Estados Unidos. Son los de hace tiempo sacan un manifiesto y son los mismos”, descalificó el presidente.