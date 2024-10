SSPC niega que Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, pidiera protección federal

Sobre el homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el alcalde se dirigía a una reunión específica sin vigilancia ni chófer.

No contaba con protección de la Guardia Nacional, dado que no hubo una solicitud de seguridad formal, informó.

"Iba solo, no iba acompañado. Sabemos que se dirigía a una reunión", dijo García Harfuch sin ahondar sobre con quiénes se iba a reunir el alcalde Arcos.

El funcionario federal insistió en que las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y apuntó que no podía revelar más información para no entorpecer las diligencias.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, confirmó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien el pasado 1 de octubre rindió protesta al cargo.

Una reportera le cuestionó a García Harfuch que el alcalde no contaba con seguridad de la Guardia Nacional, éste confirmó que no Arcos no contaba con protección. El secretario de Seguridad explicó no fue solicitada a la SSPC, ya que las peticiones son turnadas a otros organismos.

Por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y entre otras instituciones de seguridad.

“A la persona referida (Alejandro Arcos) no había ninguna solicitud de seguridad hacía Guardia Nacional o Secretaría de Seguridad”, indicó.

“Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia. Llevaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad”, escribió Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en sus redes sociales.

Sobre la inseguridad que se experimenta en Chilpancingo, Guerrero, Claudia Sheinbaum pidió este lunes no adelantarse y aseguró que el municipio no lidera en homicidios.

“Chilpancingo no está entre lo municipios con más homicidios, hace unos días asesinaron al secretario y ahora al alcalde no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información”, dijo la titular del Ejecutivo Federal al detallar que Marina y Sedena están trabajando también en el caso.

|| Con información de Jonathan Padilla de El Sol de México y Pedro Andalón de El Sol de Acapulco ||