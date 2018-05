TEPJF sigue sin discutir y resolver casos de Urrutia y Mancera

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sigue sin discutir y resolver la validez de las candidaturas plurinominales al Senado del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, postulados por los partidos Acción Nacional y Morena, respectivamente, situación que podría derivarse de razones políticas y no judiciales.



A poco más de un mes de las elecciones, las candidaturas de ambos personajes generaron polémica no sólo por su reconocimiento público, sino porque para algunos de los integrantes de sus partidos son no son elegibles pues mientras Mancera violaría el artículo 55 que prohíbe a los jefes de gobierno postularse como candidatos para el Poder Legislativo por la Ciudad de México durante su periodo de mandato, Gómez quebrantaría el artículo 32 que impide a los ciudadanos con doble nacionalidad llegar al Senado de la República.

Para Julio Jiménez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, el motivo del retraso es más político que de proceso, ya que al tratarse de dos personajes con mucho peso en el panorama nacional, el cabildeo para mantener o tirar sus candidaturas es intenso, pero no necesariamente en foros públicos.

“Esta tardanza en su resolución tiene fines políticos, tiene la finalidad de no restarle puntos a la campaña de quien encabeza las encuestas (Andrés Manuel López Obrador), si en estos momentos se confirmaran ambas candidaturas generaría un escenario de distracción como en estos momentos está ocurriendo con Nestora Salgado”, dijo el especialista.

Añadió que no hay un plazo legal para dictar sentencia, pero hay indicios de que será hasta las primeras semanas de junio cuando se dicte sentencia en estas dos impugnaciones, las cuales debería ser para ratificar ambas candidaturas.

En el caso de Mancera Espinosa, la polémica radica en que si puede ser o no senador plurinominal ya que no va a competir por la Senaduría de la Ciudad de México, si no por la Lista Nacional de los plurinominales; esto debe de ser interpretado por los magistrados de la Sala Superior para ver si se está violando, o no, el artículo 55 constitucional.

Un argumento que podría ejercer Mancera Espinosa es que se le violaría su derecho constitucional de votar y ser votado, lo cual también debe ser considerado al momento de que se dicte la sentencia.

En el caso de Gómez Urrutia el impedimento sería otro. Como es de conocimiento público, el líder del sindicato minero está autoexiliado en Canadá desde 2006, cuando fue acusado de malversación de fondos del sindicato por 55 millones de pesos.

También es del conocimiento público que en estos 12 años obtuvo la nacionalidad canadiense, lo cual sería el impedimento para ser candidato ya que la Constitución prohíbe que cualquier persona de nacionalidad extranjera, aunque sea mexicana de nacimiento, compita por un cargo de elección popular.

Según el abogado de Napoleón, Marco Antonio del Toro, su cliente ya renunció a la nacionalidad canadiense por lo que ya no hay impedimento legal para competir.

Aunque todavía faltan las elecciones, es muy probable que ambos personajes logren la curul en el Senado, ya que por un lado Mancera está en segundo lugar en la lista de plurinominales blanquiazules, mientras que Gómez Urrutia va en sexto de la lista morenista, por lo que hay amplias posibilidades de que sus respectivos partidos alcancen los votos necesarios para asegurar su puesto en el Senado.