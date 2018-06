Tinta indeleble proporciona confianza y seguridad en proceso electoral: Politécnico

El pigmentador, mejor conocido como tinta indeleble, garante del voto único y contribución del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para fortalecer la vida democrática del país, cuenta con un identificador especial de seguridad, lo que dará máxima certeza el próximo 1 de julio para que el ciudadano emita su sufragio sólo una vez.



En un comunicado, el IPN señaló que la base genérica de la tinta es la misma, sin embargo, en cada elección la fórmula de elaboración cambia con un nuevo identificador, que forma parte de un secreto industrial del instituto para protegerla de alteraciones y hacerla resistente a químicos y solventes.

Desde hace 24 años este pigmentador ha proporcionado confianza en las elecciones celebradas en la República Mexicana, en las que han participado millones de mexicanos.

“Cooperar con la legalidad que se requiere para los procesos electorales, es la satisfacción más grande que tengo”, destacó Filiberto Vázquez Dávila, creador de la tinta indeleble.

Aseguró que este líquido ha sembrado credibilidad en las votaciones, por tal motivo lleva ocho elecciones federales y varias estatales en las que se han realizado más de 352 millones de aplicaciones.

La tinta indeleble cumple con las exigencias del Instituto Nacional Electoral (INE) en su totalidad en cuanto a confianza, seguridad y duración, dijo.

A través de convenios y por sus altas medidas de seguridad, el pigmentador se ha utilizado en Nicaragua, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Haití y Guatemala, y ha llegado a África con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este desarrollo tecnológico se gestó en el laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y se ha aplicado en el pulgar derecho de los ciudadanos que acuden a votar; dura al menos 12 horas, como dice la ley, no se borra, ya que resiste todo tipo de sustancias químicas como thinner, acetona, cloro, aguarrás, disolventes, “la única forma de lograrlo es arrancarse la piel” o después de algunos días, indicó Vázquez Dávila.

El pigmentador funciona a través de la combinación química de sus componentes con la epidermis, el color es especial para que no se identifique con un partido político y varía de café a marrón de acuerdo con su reacción con las células y proteínas de la piel del pulgar, no causa daños porque se aplica sólo en la región donde no hay terminaciones nerviosas.

Detalló que el tiempo de secado del líquido es de 15 a 20 segundos, no es tóxico y se eliminará con la descamación normal de la piel.

El IPN también diseñó el envase con características especiales que se requieren para este hecho, con una formulación química que tiene cierta fuerza para que penetre bien el líquido en la piel, hasta donde no hay terminaciones nerviosas.

Para las elecciones federales del próximo 1 de julio se fabricaron cinco mil 200 litros de líquido indeleble para la entrega al INE de 317 mil 837 aplicadores.

Desde el año 2000 el INE le ha encargado al departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, certificar y legitimar las características, calidad y propiedades de este invento politécnico.

Con el paso del tiempo ha tenido diferentes cambios de color y dos aspectos físicos. En las elecciones de 1994, 1997 y 2000 fue un envase tipo roll on; y a partir de 2006 se ha utilizado como un aplicador.

Desde octubre de 2017, el INE de nuevo aprobó que el pigmentador indeleble sea el que garantice que 80 millones de mexicanos voten una vez el 1 de julio.