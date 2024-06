Tormenta tropical Alberto se acerca a costas mexicanas: así se ve desde el espacio [Video]

La tormenta tropical Alberto es el primer ciclón del Océano Atlántico, previo al inicio de la temporada de ciclones 2024 de esta cuenca. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno meteorológico se desarrolló desde el oriente de la Península de Yucatán la mañana de este miércoles.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que la tormenta tropical Alberto impacte la noche de este miércoles en las costas de Veracruz y Tamaulipas, entre las 20:00 y 22:00 horas.

Cuando impacte, generará rachas de viento de 85 km/h, posiblemente formará trombas marinas en las costas, oleaje de dos a cuatro metros de altura y lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Sin embargo, no solo los efectos que podría generar son impresionantes, sino también la forma en la que se ve la tormenta tropical Alberto desde el espacio.

¿Cómo se ve desde el espacio la tormenta tropical Alberto?

Ante la expectativa de los efectos que generará el primer ciclón de 2024, diversas instituciones están monitoreando la formación y avance de Alberto, entre ellas NOAA Satellites y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Ambas instituciones compartieron la manera en la que se ve el desplazamiento de la tormenta tropical Alberto desde los satélites del espacio. Por la mañana, el NHC capturó de esta forma su paso por el Golfo de México e incluso informó que ya está trayendo vientos fuertes.

6/18/24 10 AM CDT: Here's this morning's satellite loop imagery of #PotentialTropicalCycloneOne in the Gulf of Mexico. This broad system is bringing #gale force winds and 12-15 ft seas well north of the center, including much of the NW Gulf. A #TropicalStormWarning is in effect pic.twitter.com/vCGATkv67O — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) June 18, 2024

Por su parte, NOAA Satellites indicó que la tormenta tropical Alberto se arremolina sobre el oeste del Golfo de México y ya está generando descargas eléctricas, tal y como lo pronosticó el SMN.

.@NOAA's #GOESEast 🛰️ captured imagery of newly-formed Tropical Storm #Alberto swirling over the western Gulf of Mexico today. It is the first named system of the 2024 Atlantic Hurricane Season.



Latest updates: https://t.co/ScLdyBac9D https://t.co/89x6tFVmuj pic.twitter.com/0aKuTfDgKj — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 19, 2024

¿Cuánto tiempo durará la tormenta tropical Alberto?

Se estima que la tormenta tropical Alberto tendrá una duración de 48 a 72 horas y que se debilite una vez que ingrese a San Luis Potosí, al degradarse como depresión tropical.

No obstante, Méndez Girón señaló que no se descarta que la tormenta pueda intensificarse a huracán categoría 1, al desarrollarse sobre aguas que se encuentran en temperaturas a mayores de 31°C, condiciones que fortalecerían el sistema.