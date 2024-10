Trabajadores del PJF acusan al Senado de poner en la tómbola proyectos de vida y profesionales

Jueces y magistrados del país acusan que los congresistas ponen en riesgo sus proyectos de vida y carreras en una tómbola, luego de que el Senado de la República llevara a cabo la insaculación de cargos a elegirse en las elecciones judiciales a llevarse a cabo en 2025.

A las afueras del Senado, dónde decenas de impartidores de justicia y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron contra el sorteo y la reforma judicial, diferentes jueces expresaron que, además de la independencia judicial y la división de poderes, está en riesgo sus proyectos de vida, carreras y familias.

“Yo, por ejemplo, hice 20 años de carrera judicial, 20 años como mujer me tomó como llegar a cargo de jueza. Y en una tómbola están destruyendo lo que yo me gané con todo mi esfuerzo. Yo vengo de la miseria. Yo conocí la miseria. Por eso estoy comprometida con la justicia. No se vale, no se vale que la destruyan”, señaló entre lágrimas la jueza de Distrito Marlen Ángeles Tovar.

Lucero de Alba, jueza en el Estado de Tlaxcala, indicó que “desde que tengo uso de razón, con mi hermana, he jugado a ser jueza. Imagínate en lo personal cómo me está afectando esto”.

“Se nos apachurra un poco el corazón, porque estamos peleando por la patria y estamos peleando también por nuestros sueños (...) Sentimos mucha incertidumbre, tenemos coraje de ver cómo nos están humillando. No solamente es la toma de un poder, es un golpe de Estado, pero todo eso se suma al gusto que están teniendo por humillarnos y dejarnos así en mal ante toda la sociedad”, agregó de Alba.

Pese a que pueda ser destituida según lo que indique la insaculación del Senado, la jueza de Tlaxcala aún mantiene su esperanza en que la Suprema Corte tire la reforma judicial.

Esta tómbola hoy no define nada, es parte de un juego que están jugando ellos, pero nosotros somos puristas y nosotros vamos a esperar lo que defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lucero Alba

Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, aseguró que la tómbola “es una total atrocidad”.

“Destruye todo un proyecto de vida no solamente en mí, en mi familia, en mi entorno. ¿Por qué? Porque he dedicado la vida a estudiar, he dedicado la vida a seguir una carrera judicial. Tengo 16 años en el Poder Judicial y desde que entré tuve la mira de subir en los escalafones de la carrera judicial. Lo hice con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Yo vengo de una familia humilde”, relató la jueza.

Finalmente, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio, contó:

Como persona claro que impacta, son 24 años de carrera, son 24 años de esfuerzo de sacrificio familiar, de llegar con los exámenes correspondientes sin que nadie metiera la mano por ti

Edmundo Perusquia

Este sábado 12 de octubre, el Senado de la República llevó a cabo, a través de una tómbola, la designación de 850 plazas de magistrados y jueces que se renovarán por voto popular en la elección del 1 de junio de 2025.

En una atropellada sesión, y con la ausencia de las bancadas de oposición, el Senado determinó que 464 plazas de magistrados, 114 de ellas vacantes, y 386 de jueces, 25 vacantes, serán renovadas en el inédito proceso de reforma judicial. Eso implica la destitución de los titulares de Juzgados y Tribunales que salieron en la tómbola.

Los jueces y magistrados en funciones que no salieron en la tómbola, tendrán que enfrentarse a las urnas en 2027.