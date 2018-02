Transición no cambiará a coordinadores del SNA: Ricardo Salgado

El Sistema Nacional Anticorrupción trascenderá, a la vez que conservará su autonomía e independencia, por lo que la agenda anticorrupción del próximo sexenio la definirá la ciudadanía a través de las instituciones que lo presiden, lejos de intereses partidistas, afirmó Ricardo Salgado, secretario técnico del organismo.

“Los candidatos ya pusieron el ojo en el sistema, están de acuerdo con el sistema, de hecho, hicieron sus propuestas, inclusive de algunas reformas. Entonces, la idea de que tengas un Comité Coordinador que no cambia, exista o no exista un procedimiento electoral, te permite ir avanzando”, explicó a El Sol de México.

Respecto a los Sistemas Locales Anticorrupción, que debieron homologar su marco normativo a la Ley General desde el 18 de julio del año pasado, comentó que, en su mayoría, ya están por concluirla. Ahora se llevarán a cabo procesos de verificación legal y presupuestal, pues se ha registrado disparidad presupuestal en algunos estados como Nuevo León, donde recibieron 67 millones 980 mil pesos para operar, mientras que Colima tiene dos millones 600 mil.

Por otro lado, adelantó que, junto con la Secretaría de Hacienda, trabajan en un estudio de análisis de compras públicas, el cual podrían llevar a organizaciones internacionales, para más adelante generar una propuesta en la materia.

Se dice que es buen momento para comprometer a las autoridades, ¿es cierto?

A mí me queda claro que los candidatos ya pusieron el ojo en el sistema, están de acuerdo con el sistema, de hecho, hicieron sus propuestas de algunas reformas. Entonces, claro que funciona, además, la idea de que tengas un Comité Coordinador que no cambia, y que se reúna constantemente, exista o no exista un procedimiento electoral, te permite ir avanzando, porque no vas a dejar de tener ni tus órganos de gobierno ni tus comités coordinadores, ni tu comisión ejecutiva durante este proceso, lo vas a seguir.

Acuérdate que nosotros tenemos un mandato de ley de al menos cuatro sesiones de órgano de gobierno y de comisión ejecutiva. El único cambio que es el que se da porque es un mandato de ley, es el cargo de quien esté en la Secretaría de la Función Pública, pero todos los demás continúan siendo los mismos.

¿El cambio de administración federal afectará los trabajos del SNA?

El Comité Coordinador del sistema nacional es un ente que trasciende a los cambios de gobierno, los miembros que están sentados ahí en ese comité van a continuar la próxima administración. No tendría que afectar, porque los miembros tendrían que seguir siendo los mismos, por lo menos la mayoría de los miembros, esto garantizaría la continuidad.

Se ha hablado del rezago en los Sistemas Locales Anticorrupción, ¿cómo van? Todos los Sistemas Locales Antico- rrupción están terminados, al menos en su marco legal, a excepción de Tlaxcala. También hay muchas dudas respecto a los presupuestos porque no a todos se les ha asignado.

¿Y qué pasa con el presupuesto del resto?

Unos probablemente ni siquiera tengan todavía, mira si tenemos 19 Comités de Participación y son 16 estados que tienen presupuesto, no necesariamente tienen que ser los mismos, pero puede ser que los establecieron en un transitorio, si tienes ese espejo, no necesitas formalmente un presupuesto, porque el presu- puesto lo otorga el área de finanzas. Michoacán no tiene presupuesto asignado, pero el día que se nombró al actual secretario, presentaron el presupuesto adecuado.

El estado que más tiene es Nuevo León con 62 millones de pesos, luego le sigue Jalisco con 40 y la Ciudad de México con 39, pero, por ejemplo, Colima con 2 millones 600 mil pesos, hay ahí una disparidad. Todo depende cómo vayan a funcionar los sistemas, cómo quieran conformar su ente, por eso pueden ser dispares, pero, no quiere decir que no van a funcionar.

Hay miedo a que los SLA no sean al interior confiables, y luego hay una dispa- ridad presupuestal, ¿eso podría fomentar la desconfianza?

La mayoría de los estados tienen un espejo de la Ley General, es un hecho que casi todos ellos han desarrollado los nombramientos de forma transparente, replican el procedimiento. Lo que pase en cada uno de ellos, ya es un tema estrictamente estatal.

El Comité de Participación Ciudadana a través de la Comisión Ejecutiva, acordaron dos puntos relativos a ver cómo van los estados, un estudio de cómo se están implementando los niveles locales y un estudio también comparativo de la constitución federal con las constituciones locales, esos estudios se estarán haciendo a través de la Secretaría, y una vez que estén terminados, se harán públicos. En el caso concreto de las reformas legales, el único estado que tiene retraso es el de Tlaxcala.