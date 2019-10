Informe de operativo en Culiacán se hará público hoy mismo: AMLO

Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha dado a conocer toda la información con apego a la verdad, por lo que este informe se hace público y hoy se sube a las redes sociales todo lo que sucedió en Culiacán.

Aseguró que es demostrar en los hechos, en una circunstancia difícil, por lo que se protegió a los ciudadanos, la vida de los seres humanos en general.

“No se piense que solo es proteger la vida de los ciudadanos, de los inocentes, que no tienen nada que ver, los daños colaterales, ya no lo queremos. No queremos que pierdan la vida soldados, marinos y policías porque son pueblo uniformado y tampoco queremos que pierdan la vida los delincuentes.”

Desde Palacio Nacional, López Obrador manifestó que podrán cuestionar los adversarios, pero “el uso de la fuerza no es opción y no es la alternativa, ya que es un problema que se ha creado por el abandono al pueblo y se deben de atener las causas”.

Puntualizó que ahora que se han dado a conocer los videos y los hechos en Culiacán, “se muestra porqué se ordenó detener el operativo”, aunque “había algunos insensatos que habría que mantener el fuego”.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que no se darán por vencidos y no habrán de dejar de convencer que “es con la ley de talión o que a hierro mata a hierro muere, la guerra no es opción... la política se inventó para evitar la guerra”.

Dijo que esto no significa que se vaya a incumplir con la ley y que haya impunidad, no habrá impunidad para delincuencia organizada ni a los de cuello blanco, “hay estado de derecho, no hay corrupción y no hay impunidad para nadie”.

Abundó que se debe entender que esto “no es un asunto jurídico, legal, de fuerza, de policías o militares, sino que tiene que ver con la política que se menospreció hace mucho tiempo”.

López Obrador señaló que ahora se tiene una nueva política donde el interés del pueblo está por encima de los intereses de los grupos.

Reiteró que el informes habrá d entregar al Poder Legislativo, además de entregarse al Poder Judicial y a la estancia encarga de la investigación que es la Fiscalía General de la República.