Universidades retiran a pasantes de hospitales ante el Covid-19

"Esa protección no es la adecuada", médicos residentes

Médicos residentes rechazaron atender a pacientes de Covid-19, acusando falta de equipo y capacitación, lo que pone en riesgo su vida. Mientras, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prohibió a sus alumnos de medicina acudir a los hospitales hasta el 30 de abril, fecha en la que valorará la situación.

En un audio en posesión de El Sol de México, se escuchan los reclamos de médicos residentes a directivos del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS No. 1 por la falta de equipo y de capacitación. “Hasta ahora nadie ha llegado a enseñarnos ni cómo vestir, cómo debemos quitarnos la protección, pero esa protección no es la adecuada. Nosotros estamos preocupados”, se escucha en el audio.

Advirtieron que en caso de no otorgárseles los insumos “pienso hacer una nota informativa con fecha y hora que notifique a mi jefe y a la jefa de enfermeras... no entro a ver al paciente, no hago indicaciones de paciente por no tener el material suficiente y esas notas nos van a proteger como residente, no nos justifican pero nos van a respaldar”.

En respuesta, los jóvenes escuchan de una de las funcionarias: “nadie está obligado a lo imposible. Deben tener el equipo de protección” e instruye que se les otorguen los equipos e insumos. sin embargo, los jóvenes amagan: “si no hay insumos no vamos a entrar”.

Aquí la historia ⬇️

​