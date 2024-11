Van 667 presuntos feminicidios en 2024

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del 2024 se registraron 667 presuntos feminicidios; el mes con más casos cuantificados fue mayo con 83 mujeres víctimas de este delito.

Los estados que lideran la lista de presuntos feminicidios son: Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz y Ciudad de México; mientras que las entidades que registraron menos delitos de este tipo fueron: Aguascalientes, Campeche, Colima, Zacatecas y Querétaro.

Según el reporte del Secretariado, son 100 municipios que concentran más de la mitad de los presuntos feminicidios que hay en el país con el 63.1 por ciento.

Las demarcaciones que más registraron presuntos feminicidios los primeros 10 meses de 2024 son: Ciudad Juárez en Chihuahua en donde 22 mujeres fueron asesinadas; le sigue Tijuana con 15 casos; luego Chihuahua, Chihuahua e Iztapalapa en la Ciudad de México; ambas con 11 mujeres asesinadas y finalmente el municipio de García en Nuevo León, en donde nueve mujeres fueron asesinadas.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2022 cerró con tres mil 755 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio, los otros dos mil 787 se catalogaron como homicidios dolosos.

Ante estas cifras, el Gobierno de México iniciará una campaña permanente para garantizar a mujeres, adolescentes, niños y niñas una vida libre violencia y de respeto a sus derechos, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conmemorado ayer lunes.

“Esta campaña de concientización en donde conductas que parecen algo normal, como decirle a una mujer 'calladita te ves más bonita', pues son en realidad acciones violentas. O decirle a una mujer, ‘tú no puedes’ o a una niña, ‘tú no puedes ser ingeniera', parece una costumbre; pues no, no es costumbre, es una forma de violencia el no permitir que las niñas puedan cumplir sus sueños”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera al presentar este plan en favor de las mujeres.

La campaña en contra de la violencia contra las mujeres, niños y niñas establece diez compromisos: entre ellos destacan la coordinación permanente entre federación, estados y municipios y la creación de Fiscalías Especializadas y Abogadas de las mujeres.