En Debate | Vandalismo a monumentos históricos durante las marchas

Aunque siempre se ha dado es ahora, después de las recientes manifestaciones feministas, cuando ha saltado al debate público el daño que se provoca o no en paredes y monumentos durante las mismas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Pido a las manifestantes feministas que no rayen ni pinten las puertas, pues estamos trabajando para que ya no se registren feminicidios. No somos simuladores ni represores, además de que se respeta el derecho a la manifestación”.

Sociedad #Undiasinmujeres Convocan mexicanas a paro nacional el 9 de marzo

Sofía Rojas, Colectivo Restauradoras con Glitter

“No alentamos a vandalizar monumentos pero hay que reflexionar sobre lo que están diciendo las mujeres. Sostenemos que ninguna pinta debe ser removida hasta que no se atienda y se de solución al problema de la violencia de género en nuestro país”.

Consignas en las marchas

“Protegen monumentos y no a las mujeres”.

Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex

“En Coparmex nos unimos a la voz de preocupación expresada por todos los organismos de representación empresarial de México, para condenar los actos de violencia y vandalismo que se han suscitado en los últimos días en distintas partes de nuestro país. Estos episodios no sólo han afectado a la ciudadanía en lo general, sino que han ocasionado serios daños a tiendas, restaurantes y hoteles, lo mismo que a edificios habitacionales, oficinas y monumentos históricos”.

Yalitzia Aparicio, actriz

“Limpian monumentos, pero ¿nosotras ya podemos regresar seguras a casa?”

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación

“Entiendo y comprendo la impotencia que muchas de estas mujeres sienten de la falta de respuesta en muchas ocasiones a los feminicidios y a la violencia que sufren muchas de las mujeres, sin embargo, yo creo en el respeto a los monumentos históricos y al orden”.

Yesenia Zamudio, cofundadora de Ni una menos México



“Debemos dejar de llorar por las paredes y monumentos para voltear a ver el problema real que existe en el país: los asesinatos y las desapariciones de mujeres. He visto a muchos llorar últimamente por paredes, le han trasladado valor y respeto a las paredes a algo que tenga un costo económico, como un bien y hemos dejado de ver realmente lo que tiene valor que es la vida, la vida de las personas”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

“Respecto al Hemiciclo sólo añadir: soy y he sido siempre feminista. Ahí los hechos hablan por cada cual. Comprendo y comparto. Lo que sostengo es que el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos. Para avanzar hay que convencer”.