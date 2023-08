Son hipótesis: AMLO sobre versión que cártel de Sinaloa mató a candidato presidencial de Ecuador

Luego que se dio a conocer la versión de que el grupo criminal “Los Choneros”, facción ecuatoriana del Cártel de Sinaloa, habría sido la responsable del asesinato del candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hacer comentarios al respecto y se limitó a externar sus condolencias.

“Primero, lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también el pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles y también hechos muy reprobables”.

López Obrador recordó que México vivió momentos similares con el asesinato del candidato priísta Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994: “nosotros los padecimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben recordar esos momentos tristes y de angustia y de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y repito enviamos un saludo afectuoso”, subrayó el tabasqueño.

Ante la negativa sobre la versión de que el asesinato de Villavicencio habría sido cometido por una facción del Cártel de Sinaloa en Ecuador, el presidente pidió no sacar conclusiones tan pronto.

“Acerca de las causas, no me atrevería adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, si acaso hay hipótesis y conjeturas”, dijo.

En las primeras horas después de la muerte del candidato, la prensa ecuatoriana informó que el candidato habría sido asesinado por “Los Choneros”. Esto porque días antes Villavicencio había denunciado amenazas en su contra de este grupo criminal.

Ante esto, el presidente López Obrador dijo que no hay que olvidar que en tiempos electorales “se inventan cosas”, así que lo mejor es esperar la información de las propias autoridades.

“Hay que actuar con mucha responsabilidad y esperar las investigaciones y que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se consigne a los responsables”.

Los presuntos culpables

En un video difundido en redes sociales presuntamente otro grupo criminal llamado “Los Lobos” asumió la autoría del atentado, pero poco después supuestos miembros del grupo lo desmitieron.

Según la red informativa británica BBC, alrededor de 8 mil personas forman parte del grupo criminal “Los Lobos”, el segundo más grande de Ecuador, y que es disidente de la facción “Los Choneros”, brazo del Cártel de Sinaloa en Ecuador.

Ecuador vive inmerso actualmente en una ola de violencia por la irrupción de cárteles de la droga mexicanos que se disputan el control de los territorios en ese país.