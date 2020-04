Veteranos deportados luchan por volver

Ciudad Juárez.- El servir al gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue para muchos mexicanos una esperanza para poder ingresar en aquellos años al vecino país y comenzar una nueva vida.

Sin embargo, para el gobierno estadounidense esa no fue garantía suficiente, ya que en esta frontera habitan, desde hace años al menos 25 veteranos de Estados Unidos quienes, por distintas razones, fueron deportados de ese país aún y cuando participaron en la guerra de Vietnam o en otros episodios importantes de la historia americana.

En Ciudad Juárez, en una casa ubicada en la colonia Plaza del Sol, se ubica el movimiento “Deported Veterans Support House”, el cual está integrado por al menos 23 soldados que sirvieron a Estados Unidos y que fueron deportados por esta frontera.

Entre los integrantes de este movimiento está José Francisco López Moreno, un hombre de 75 años, quien sirvió al ejército de Estados Unidos.

López Moreno es originario de Torreón, Coahuila, llegó al vecino país de niño, y a los 21 le tocó enfrentar una de las misiones más importantes de su vida: salvar a los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

Pese a dar su vida por ese país, fue deportado y ahora pasa sus días aquí, en Ciudad Juárez.

“Como emigrante no nos rajamos, fui a la guerra para defender América siendo mexicano. Muchos americanos se fueron a Canadá para evitar ir y a nosotros no nos perdonan y nos deportaron aún y cuando dimos la vida por ese país”, detalla en entrevista.

Fue su madre quien a los 14 años le arregló el pasaporte para podérselo llevar a Texas, en 1960 y para el año 1967 fue reclutado por las autoridades americanas para servir al Ejército.

“A mí me tocó ir a la guerra de Vietnam, aunque no sabía nada de inglés, aun así, me reclutaron. Gracias a Dios regresé en 1969 pero regresé adicto a las drogas, cuando estuve allá me tocó todo eso. Cuando llegué de nuevo a Texas, hice mi vida y formé mi familia, incluso conseguí otro empleo”, cuenta.

De acuerdo con lo que platica a El Heraldo de Juárez, fue en 1995 cuando por su adicción a las drogas que adquirió en Vietnam, el hombre se metió en problemas, los cuales lo llevaron a estar varios años en prisión.

Al cumplir su condena, el gobierno de Estados Unidos, no le otorgó el perdón, por lo cual fue deportado a México.

En el 2003 cuando fue deportado, llegó a esta frontera y a 16 años de ese suceso día a día lucha por poder pisar de nuevo Estados Unidos.

Para lograr salir adelante en esta localidad, el hombre trabajó desde albañil, recolectando botes y en la carpintería.

Fue años después que logró formar un movimiento en el cual se encuentran integrados más de 23 soldados veteranos de los Estados Unidos que al igual que él han sido deportados del vecino país.

“Deported Veterans Support House”, tiene 3 años en Ciudad Juárez y gracias a ello han sido tomados en cuenta por las autoridades estadounidenses.

Actualmente gracias al movimiento “Deported Veterans Support House”, creado aquí, muchos veteranos mexicano han recibido su pensión desde Estados Unidos.

Los veteranos de Estados Unidos que aquí habitan después de ser deportados, son mexicanos y luchan por diversos medios para conseguir pisar de nueva cuenta ese país y reclamar los derechos que les corresponden por haber defendido esa nación en la guerra de Vietnam.