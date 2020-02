Critican a Sergio Mayer por llorar tras casos de feminicidio

El actor y legislador Sergio Mayer Bretón rompió en llanto este jueves durante la conferencia de prensa ofrecida para dar a conocer los adelantos de la investigación del caso de María Elena Ríos, saxofonista atacada en el rostro con ácido, en Huajuapan de León, Oaxaca, en septiembre pasado.

Cuando trataban en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, junto con el fiscal del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, los avances del caso de la saxofonista agredida, el diputado Mayer expresó su apoyo a niñas y mujeres tras los recientes casos de feminicidio en México. Entonces hizo una pausa y sus ojos se “aguaron”. Tras un suspiro elevó la mirada y recordó cuando llevaba a su hija a la escuela y le pedía no olvidar recogerla.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Me preocupa, como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela… Cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla; me preocupa que mi hija, mis hijas, no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas”, dijo el ex cantante del grupo Garibaldi y ahora presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Y el Premio TVynovelas a mejor actriz de la 4T, es para...



¡Sergio Mayer!👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/0EQHwvIb2U — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) 20 de febrero de 2020

Sin embargo, fue cuestionado por los medios de comunicación reunidos en la conferencia en torno a sus lágrimas y le recordaron el audio que se dio a conocer hace poco más de un año cuando llamó “niñas pendejas” a sus colaboradoras.

A lo que el legislador de Morena respondió “¿qué es la parte que no entiendes? No las vas a entender porque no tienes empatía y tampoco vas a entender porque no estás en mis zapatos”.

Justificó esa acción como “una situación de crisis”, donde sus colaboradoras tenían una responsabilidad y atajó que eso “no tenía que ver” con el tema que estaban tratando.

Casi me creo eso de que a Sergio Mayer le preocupa la violencia contra las mujeres en México.



Apenas hace unos meses las llamaba "Niñitas pen$&!%" ¿¿te acuerdas @SergioMayerb ??#SergioMayer pic.twitter.com/gTDVwuQcXN — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) 20 de febrero de 2020

Ante esto, usuarios de redes sociales se han soltado a criticarlo:

El problema es que se "preocupan" y no se ocupan.



Pero Sergio Mayer es tan mal actor que no le creo sus lágrimas de cocodrilo.#SergioMayer ese ex actor que interpretaba personajes que violentas a las mujeres. pic.twitter.com/6XWLNC84Uk — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) 20 de febrero de 2020 Yo aquí robándome el Óscar para dárselo a las lágrimas falsas del imbecilin de #SergioMayer pic.twitter.com/0x7C2JXzI4 — Miss Cositas💋 (@lilikisss) 20 de febrero de 2020 Si no conociera a #SergioMayer, se lo creería, pero es el wey más misógino que he conocido en mi vida.



Corre video🎥 pic.twitter.com/fVguivNbSB — 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐳 𝐕𝐚𝐥𝐚𝐝𝐞𝐳™ (@arturolvaladez) 20 de febrero de 2020 Le puse a las declaraciones de Sergio Mayer la música de drama, de la Rosa de Guadalupe y pues 👇🏻



Creo que esta ha sido la mejor actuación de su carrera pic.twitter.com/68GryEOY0H — Danydrugs (@DanydrugSS) 20 de febrero de 2020