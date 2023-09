Mohamed Atta, el ingeniero que lideró a los 19 terroristas durante los atentados del 11-S

Hoy se cumplen 22 años de la tragedia que no sólo cambió a Estados Unidos sino al mundo entero: los atentados del 11 de septiembre.

Era una mañana como cualquier otra en la ciudad de Nueva York, pero esa mañana cambiaría para siempre el rumbo de la historia.

Las Torres Gemelas y el Pentágono fueron brutalmente atacados por aviones secuestrados al mando de terroristas comandados por Osama Bin Laden, jefe de Al Qaeda dejando casi 3 mil muertos, que hoy fueron recordados en la zona cero y con tributos solemnes en todo el país.

El 11 de septiembre fueron 19 los terroristas que cumplieron con la misión de llevar a cabo el peor ataque que se ha visto contra Estados Unidos.

Los atentados más sangrientos de la historia golpearon a la primera potencia mundial. | Foto: AFP

¿Quién es Mohamed Atta?

El pequeño ejército de Bin Laden fue liderado por Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta, un ingeniero nacido en 1968. Estudió arquitectura en la Universidad de El Cairo y posteriormente, se preparó en el Instituto de Tecnología de Hamburgo, Alemania.

Cuando se relacionó con la mezquita al-Quds, fue que conoció a Al-Shehhi, piloto del avión que se estrelló en la Torre Sur, a Ziad Jarrah, piloto del avión que cayó en Pensilvania y a Ramzi bin al Shibb, quienes finalmente conformarían el embrión de "la célula de Hamburgo" de Al Qaeda.

A finales de 1999 y principios de 2000, Atta conoció a Bin Laden en Afganistán, donde todos los terroristas fueron reclutados.

American Airlines Flight 11 is Hijacked by a team led by September 11th ringleader Mohamed Atta.#September11th pic.twitter.com/6BSb4ALUG9 — Habitual Line Stepper (@McResistor) September 11, 2023

Para marzo de 2000, Atta se había encargado de solicitar información vía mail a escuelas de vuelo estadounidenses y así conocer el costo de cursos para aprender a pilotear.

Lo anterior, sería financiado por Al Qaeda a través de transferencias encubiertas, según el documental "Punto de Inflexión: el 11S y la guerra contra el terrorismo", el terrorista evitó visitar mezquitas calificadas como "extremistas" para no ser identificado como un musulmán radicalizado.

Durante el verano de 2001, Atta, Jarrah y Shehhi cruzaron Estados Unidos de costa a costa y en vuelos regulares, se encargaron de estudiar el trabajo de las tripulaciones y sus rutinas.

Asimismo, investigaron si había alguna forma de abordar esos vuelos con algún tipo de arma.

Al Qaeda desta el infierno en la tierra el 11-S

Finalmente, el día de la tragedia llegó, 19 terroristas liderados por Atta, se dividieron en tres equipos de cinco y otro de cuatro para realizar los ataques contra EU en nombre de Al Qaeda.

Todos ellos subieron como simples pasajeros y una vez ya en sus respectivos vuelos, tomaron por asalto a la tripulación, asesinaron a los pilotos y desataron el infierno en la tierra.

Los terroristas estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de New York, otro contra el Pentágono, y el último avión, del cual se desconoce su destino, pero se sospechaba que podría ser la Casa Blanca, acabó cayendo en Shaksville, Pensilvania, luego de que pasajeros convertidos en héroes intentaran recuperar el mando aunque eso les costara la vida.

Las torres gemelas del WTC se queman después de que dos aviones se estrellaran contra cada edificio en Nueva York. | Foto: AFP

Incluso, la historia del último avión fue conocida como "la rebelión del vuelo 93".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora, 22 años después, el recuerdo de la tragedia sigue más vivo que nunca, y como cada año, EU guardó un minuto de silencio para conmemorar el 11 de septiembre y rendir un homenaje a sus víctimas, cuyas familias nunca olvidarán el dolor causado por los peores atentados en la historia de la humanidad.

Con información de AFP