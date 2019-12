A petición de AMLO, Trump suspende designación de cárteles mexicanos como terroristas

A petición de su homólogo Andrés Manuel López Obrador, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió designar a los cárteles de México como terroristas.

Como acostumbra, Trump anunció en Twitter que se completó el trabajo necesario para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. “Estamos listos para hacerlo”, escribió.

Sin embargo, “a petición de un hombre que me gusta y respeto, y ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador”, temporalmente suspenderá esta designación.

....will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de diciembre de 2019

La decisión de Trump se da un día después de la reunión del fiscal William Barr con el mandatario mexicano en Palacio Nacional, donde se cumplió el objetivo del Gobierno federal porque logró que Unión Americana detuviera esta propuesta.

El encuentro fue buscado con urgencia por el canciller Marcelo Ebrard luego de que el presidente Donald Trump anunciara la semana pasada un plan para incluir a los carteles dentro de su lista de grupos terroristas, lo que fue rechazado con firmeza por el gobierno de López Obrador al asegurar que es "innecesario" y "gravísimo" que Estados Unidos pueda en algún momento lanzar una ofensiva militar en suelo mexicano.