A un año del ataque en Charlottesville, neonazis reafirman racismo en la Casa Blanca

Una veintena de neonazis, envueltos en banderas estadounidenses, celebraron hoy frente a la Casa Blanca una marcha en defensa de "los derechos civiles de los blancos" rodeados de miles de contramanifestantes que gritaron consignas contra su ideología racista.



Para evitar enfrentamientos, la policía metropolitana colocó a los neonazis en un pequeño perímetro cercano a la Casa Blanca y que definió con unas vallas negras de un metro de altura.

Tras las filas de vallas negras, se ubicaron miles de contramanifestantes que abucheaban a los neonazis y gritaban consignas como "¡anti-anti-antifascistas!", mientras agitaban pancartas con mensajes como: "Sin odio, sin miedo" o "Defendámonos del supremacismo blanco".

La manifestación comenzó sobre las 16.00 hora local (20.00 GMT) y concluyó una hora y media después, cuando comenzó a llover con fuerza.

Los convocantes preveían que 400 personas acudirían a la manifestación, según figura en el permiso que pidió al Ayuntamiento Jason Kessler, que el año pasado organizó otra protesta similar en Charlottesville (Virginia).



Lejos de esas 400 personas, ante la Casa Blanca se manifestaron solo una veintena de neonazis, según pudo comprobar Efe.

Después de exhibir durante horas símbolos fascistas, un manifestante neonazi embistió con su vehículo a una multitud que participaba en una contramarcha antirracista, acto que acabó con la vida de una mujer, Heather Heyer, e hirió a otras 19 personas.



Además, dos policías murieron en un accidente de helicóptero cuando acudían a sofocar las protestas.



Una vez conocidos los hechos, el presidente, Donald Trump, generó entonces una gran controversia cuando responsabilizó de la violencia tanto a los grupos neonazis como a los manifestantes de izquierda y aseguró que había gente "muy buena" entre los supremacistas.



Sin embargo, ayer sábado Trump condenó en Twitter "todo tipo de racismo" e instó a los estadounidenses a unirse "como nación".

En el estado en el que tuvieron lugar los hechos, Virginia, el gobernador, Ralph Northam, declaró esta semana el estado de emergencia para poder disponer de los recursos necesarios ante potenciales disturbios durante las protestas que tienen lugar desde el viernes en el área.