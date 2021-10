Abogados de 'El Chapo' Guzmán buscan revocación de condena por irregularidades

El abogado de Joaquín 'El Chapo' Guzmán insistió este lunes en revocar la condena del capo ante la una corte de apelaciones de Estados Unidos, ello al citar una condena incorrecta del jurado y las condiciones de cárcel a las que se le sometió a su cliente.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan se mostró receptiva al argumento sobre que el juez de primera instancia de Guzmán en Brooklyn debiera investigar si los miembros del jurado continúan con el caso de forma indebida.

La defensa del capo sostuvo su argumento al señalar que la condena de Guzmán se vio empeñada por dos años y medio de confinamiento solitario en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Joaquín Guzmán de 64 años de edad recibió una condena en febrero de 2019 por tráfico de miles de millones de dólares en drogas, además de conspirar en el asesinato de enemigos como el líder del cartel de Sinaloa. Desde entonces cumple cadena perpetua en el Supermax de Colorado, la prisión federal más segura, y se le ordenó entregar 12.700 millones de dólares.

Tal apelación del capo se centró en un artículo publicado por Vice News donde un miembro del jurado que lleva su caso señaló que al menos cinco miembros del cuerpo siguieron la cobertura de los medios del juicio y le mintieron al juez federal de distrito Brian Cogan.

"Tienes cinco miembros del jurado que no conocen el significado de un juramento. Si eso no clama por una investigación instantánea, no se qué lo hace", señaló el abogado Marc Fernich.

El fiscal federal Hiral Mehta respondió que los tribunales no deberían descartar condenas basadas en reclamos anónimos de jurado a medios en línea "la evidencia aquí no es competente, simplemente no lo es", sostuvo.

Al menos dos miembros del panel de apelaciones de tres jueces sugirieron que eso no era tan claro. En contraste, el panel cuestionó por qué Guzmán no objetó con más fuerza y antes las condiciones de la cárcel que describió en su sentencia como "tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día".





