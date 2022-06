Accidente de tren en Alemania deja tres muertos y múltiples heridos

De acuerdo con la policía, al menos tres muertos y varios heridos dejó un descarrilamiento de tren en la ciudad Garmisch-Partenkirchen, Alemania.

Varios vagones del tren descarrilaron provocando la muerte de tres personas y dejaron una cantidad "indeterminada" de heridos, indicó en un comunicado la policía bávara que agregó que siguen las operaciones de socorro.

Un funcionario local dijo a la agencia de noticias alemana DPA que al menos 60 personas resultaron heridas, unas 16 de ellas de gravedad. Las víctimas fueron atendidas en el lugar por médicos.

"Hay un gran operativo actualmente en marcha", dijo un portavoz de la policía, quien agregó que el tren estaba bastante lleno en el momento del accidente.

Varios vagones volcaron y rodaron parcialmente por un terraplén al norte de la estación de esquí de Garmisch-Partenkirchen, informó el periódico regional Münchener Merkur . Todavía no se conoce la causa del accidente o el número exacto de heridos.

El operador ferroviario Deutsche Bahn dijo que parte de la ruta entre Múnich y Garmisch-Partenkirchen había sido bloqueada y desviado el tráfico.

El accidente se produjo a una decenas de kilómetros del lugar donde se celebrará a finales de junio la cumbre de líderes del G7, un complejo de 5 estrellas del castillo de Elmau.