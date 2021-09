Acercan el zapoteco a la era digital

Jesús Miguel Ambrosio, quien labora en una empresa telefónica trasnacional, ha destacado por sus esfuerzos por preservar e impulsar el uso del zapoteco, que es su lengua materna.

Consciente de que la preservación de las más de 11 lenguas indígenas que se hablan en su región es indispensable, el ingeniero originario de la Sierra Norte de Oaxaca realiza diferentes actividades, tanto para apoyar a quienes hablan esta lengua, como para mantener e impulsar su uso.

Una de esas actividades es la atención a clientes en zapoteco, una lengua que tiene muchas variantes locales y que se estima que actualmente es hablada por más de 400 mil personas.

“En mi caso, en la tienda donde trabajo me he encontrado con clientes que vienen de la sierra de Oaxaca y que a veces tienen alguna dificultad al comunicarse con los ejecutivos, porque tal vez piensan que no van a poder entenderse con ello”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Cuando me doy cuenta de que vienen de alguna de estas localidades, les comento que yo también soy de allá, los saludo en la forma cordial que usamos en la sierra y así me gano su confianza y les brindo atención”, añade.

LA APLICACIÓN

Además de desempeñarse como Técnico de Servicio en AT&T México, Jesús Miguel también trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil capaz de traducir del zapoteco al español e inglés.

“Mi app, Dilla Xidza, es un traductor del zapoteco al español y viceversa. Es mi proyecto de titulación de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales. El nombre viene de “dilla xidza”, que en zapoteco quiere decir “Nuestra lengua”, nos cuenta.

La aplicación se encuentra actualmente en desarrollo y él espera que para finales de noviembre ya esté disponible en Play Store de manera gratuita.

“Sé que existen algunos otros traductores o diccionarios en línea, pero yo quisiera enfocarme en la parte de aplicación móvil y hacerla más gráfica, visual y atractiva para los usuarios”, añade.

El objetivo de este oaxaqueño es que no se pierda una lengua más, pues está consciente de que cada vez son menos las personas que hablan estas lenguas en todo el país”.

“La tecnología está cambiando todo y creo que es el mejor método para que los jóvenes aprendan las lenguas de forma más rápida y eficiente, porque ya están familiarizados con todas estas nuevas herramientas”, dice entusiasmado.

Lenguas en riesgo de desaparecer

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 40 por ciento de las 7 mil lenguas utilizadas en todo el mundo están en peligro de desaparecer.

Los expertos coinciden en que las lenguas indígenas son especialmente vulnerables, porque muchas de ellas no se enseñan en la escuela, ni se utilizan en la esfera pública. Estos datos no deben ser tomados a la ligera, pues la pérdida de estas podría poner en riesgo el futuro y desarrollo sostenible de las comunidades, así como el acceso que tienen estas a la era digital en que vivimos.

De acuerdo con los voceros de AT&T México, su empresa busca impactar de manera positiva a las comunidades donde operan, no sólo poniendo su red al servicio de las personas, sino impulsando iniciativas como esta.

