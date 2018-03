Actriz porno demanda a Trump al no respetar acuerdo de confidencialidad

La actriz porno Stormy Daniels, quien dice haber tenido una relación con Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente de Estados Unidos, lo demandó este martes.

La estrella de cine para adultos alega que el mandatario nunca firmó el acuerdo de confidencialidad que su abogado y ella habían concertado.

La demanda civil presentada en el Tribunal Superior de Los Angeles advierte que su acuerdo de no revelar su relación "íntima" no es válida porque, aunque la actriz y el abogado de Trump lo firmaron, el presidente nunca lo hizo.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 7 de marzo de 2018

Los abogados de Daniels argumentan que el abogado de Trump, Michael Cohen, admitió que él personalmente pagó 130 mil dólares para mantener el silencio de la actriz de cintas para adultos, cuyo nombre real Stephanie Clifford sobre su supuesta relación con el ahora presidente y que no rompieran el acuerdo que habían alcanzado previamente.

En comentarios previos al New York Times, Cohen dijo que "ni la Organización Trump ni la campaña Trump fueron parte de la transacción con la señora Clifford, y ninguno me reembolsó el pago, ni directa ni indirectamente".

"El pago a la señora Clifford fue legal, y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", dijo Cohen.

Daniels se ha aprovechado de su nueva notoriedad y ha lanzado una gira por clubes de "striptease" en todo el país, apodada “Making America Horny Again” y ahora está amenazando con contar todo.