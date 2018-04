Actriz Porno Stormy Daniels demanda a Trump por difamación

La actriz de cine para adultos Stormy Daniels presentó el lunes una demanda por difamación contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por un tuit que sugiere que ella mintió sobre un incidente en el que asegura que fue advertida de que no divulgara un supuesto encuentro sexual con Trump.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, presentó la demanda por una publicación en Twitter el 18 de abril en la que Trump sugirió que ella mintió sobre la existencia de un hombre retratado en un boceto que publicó un día antes.

Foto: Reuters

El boceto representa a un hombre que, según Daniels, le amenazó en un aparcamiento de Las Vegas en 2011. Ella ofreció una recompensa de 100 mil dólares para quien entregue información sobre él.

"Un boceto realizado años después sobre un hombre inexistente", tuiteó Trump. "¡Una estafa total, para engañar a los Medios de Noticias Falsas (pero ellos lo saben)!", agregó el presidente en su publicación de hace dos semanas.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018

Los abogados de Trump no respondieron de inmediato a peticiones para hacer comentarios. La Casa Blanca no estuvo disponible inmediatamente para hacer declaraciones.

La demanda agrega una nueva complicación a un litigio que involucra a Trump y su abogado personal Michael Cohen, quien pagó a Daniels 130 mil dólares justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016 para que guardara silencio sobre una supuesta relación con el ahora mandatario.

Foto: Reuters

El viernes, un juez de Los Ángeles dejó en suspenso por 90 días la demanda de Daniels para poner fin a ese acuerdo, asegurando que podría amenazar el derecho constitucional de Cohen contra la autoincriminación.

Cohen se enfrenta a una investigación criminal por sus negocios con fiscales federales en Manhattan. Aseguró que el pago de 130 mil dólares fue legal.