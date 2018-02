Acuerdo de DACA sin muro es una "pérdida total de tiempo", afirma Trump

WASHINGTON.- Un plan sobre inmigración en el Congreso de Estados Unidos que no contemple la construcción de un muro en la frontera con México es una "pérdida total de tiempo", dijo el lunes el presidente Donald Trump mientras dos influyentes senadores se preparan para revelar un compromiso entre los partidos.

"Cualquier acuerdo sobre el DACA que no incluya una seguridad fronteriza FUERTE y el desesperadamente necesario MURO es una pérdida total de tiempo. El 5 de marzo se acerca rápidamente y a los demócratas parece no importarles el DACA. ¡Consigan el acuerdo!", escribió el mandatario republicano en Twitter.

Trump se refirió a los esfuerzos de consenso para reemplazar el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), instaurado en el 2012 por su antecesor demócrata Barack Obama y que perderá vigencia a inicios de marzo.

