Acusaciones contra Kavanaugh no fueron corroboradas: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves, tras la conclusión de una investigación del FBI sobre su elegido para integrar la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, que las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra no fueron corroboradas.

Trump afirmó en una publicación en Twitter que Kavanaugh fue sometido a un "tratamiento duro e injusto" y que "esta gran vida no puede ser arruinada por demócratas odiosos y despreciables", con acusaciones que no fueron corroboradas en absoluto.

The harsh and unfair treatment of Judge Brett Kavanaugh is having an incredible upward impact on voters. The PEOPLE get it far better than the politicians. Most importantly, this great life cannot be ruined by mean & despicable Democrats and totally uncorroborated allegations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de octubre de 2018

Traducciónal español: El trato áspero e injusto del juez Brett Kavanaugh está teniendo un impacto increíble en los votantes. Las personas lo consiguen mucho mejor que los políticos. ¡Lo más importante es que esta gran vida no puede ser arruinada por demócratas mezquinos y despreciables y acusaciones totalmente no confirmadas!

