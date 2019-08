Adolescente lanza a niño desde décimo piso en el museo Tate Modern de Londres

Un adolescente de 17 años fue arrestado hoy en Londres acusado de asesinato por presuntamente haber arrojado a un niño de seis años desde el décimo piso del museo Tate Modern, informó la Policía Metropolitana de la capital británica.



El pequeño cayó una altura de cinco pisos, ya que aterrizó en el quinto nivel del edificio y, de acuerdo con las autoridades, se encuentra en estado crítico.

Officers are in the vicinity of the Tate Modern following an incident this afternoon.

A child fell from height and is being taken to hospital by London’s Air Ambulance.

We await an update on his condition.



A teenager has been arrested in connection with the incident. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 4, 2019



Los servicios de emergencia recibieron un aviso a las 13.45 GMT acerca de un incidente registrado en la conocida galería del centro de la capital británica y se personaron en el lugar instantes después.



"Tratamos a una persona en el escenario (del incidente) y la trasladamos al hospital de forma urgente", dijo un portavoz del Servicio de Ambulancia de Londres, que utilizó uno de sus helicópteros para llevar al menor hasta el centro hospitalario.

We can confirm a 6-year-old child was taken to hospital today following an incident at Tate Modern & is in critical condition. A 17-year-old male was arrested on site. Tate is working closely with the police. All our thoughts are with the child and his family. — Tate (@Tate) August 4, 2019

Un portavoz policial afirmó que no hay evidencia de que el sospecho "sea un conocido de la víctima".

Inmediatamente tras el incidente, el museo de arte moderno se cerró y no se permitió la entrada ni salida de visitantes hasta reabrir después del traslado del menor.

Según relató a la BBC Nancy Barnfield, testigo de lo ocurrido, escuchó un fuerte ruido y a una mujer que gritaba "¿dónde está mi hijo, dónde está mi hijo?", mientras se formó un gran revuelo alrededor de una persona que, sin oponer resistencia, fue reducida por miembros del público antes de que llegaran los agentes.



La Tate Modern abrió sus puertas en el año 2000 en un edificio que antiguamente albergó una central eléctrica a orillas del conocido río Támesis.



Desde entonces es uno de los lugares más conocidos y transitados de la capital londinense y fue la atracción turística más popular del Reino Unido en 2018 con 5,9 millones de visitantes, según cifras oficiales.