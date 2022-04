Aerolínea olvida a pequeño de siete años en el aeropuerto

Existen aerolíneas que ofrecen una alternativa de viaje que les permite a los menores trasladarse sin la compañía de un adulto, por lo regular este servicio es solicitado por padres que no pueden ir con ellos por cuestiones laborales o económicas. Es un programa especializado que cuenta con la supervisión de muchos empleados, no obstante, en ocasiones suelen ocurrir accidentes, como le pasó a un niño en Colombia.

Su historia se dio a conocer gracias a los medios locales, quienes se encargaron de localizar a los padres para que dieran sus testimonios, ellos señalaron que entraron en pánico cuando supieron que su hijo jamás había llegado a su destino, por eso esperan que esta experiencia les sirva a los centros de vuelos para que mejoren sus políticas de seguridad.

Luego de este incidente, los encargados de la empresa se comprometieron a capacitar mejor a sus trabajadores, además, aseguraron que estuvieron siempre con el infante y su familia durante este proceso, pues querían confirmar que todo estuviera en orden por el bien de los involucrados.

¿CÓMO OCURRIÓ EL INCIDENTE?

El pasado 8 de abril los padres del niño compraron un boleto de ‘cuidado especial’ en la aerolínea Avianca para que su hijo fuera a la casa de sus tíos a pasar con ellos las vacaciones de Semana Santa, el vuelo saldría de Bogotá con destino a Corozal, ciudades que están separadas por más de 300 kilómetros de distancia.

El viaje estaba programado para partir a las 12:50 hrs y llegar aproximadamente a las 2:15 hrs, al poco tiempo de que pasara el horario de aterrizaje, la tía del menor le marcó a su madre para indicarle que aún no había llegado, esto hizo que se preocupara por el paradero de su primogénito, así que intentó contactarlo:

“En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto. Estaba solo y confundido”, explicó la mamá.

Luego de conocer su estatus, llamó a la empresa para informales lo ocurrido, ellos le confesaron que en efecto, lo olvidaron, buscaron justificar su error mencionando que ese mismo día estaban muchos infantes que también viajarían solos, eso hizo que se equivocaran y no lo hicieran subir al avión.

En consecuencia, la madre exigió que los encargados de esta área fueran más cuidadosos, pues este inconveniente pudo resultar en un problema grave: “Sin duda esta es un oportunidad de mejora para todas las aerolíneas. ¿Si a mi hijo le pasa algo grave quién responde? Debe haber más cuidadores y de acuerdo al número de menores que hayan pagado por este servicio”.

¿EL MENOR PUDO VIAJAR?

El niño ya no llegó con sus tíos, luego del incidente sus padres acudieron al aeropuerto para recogerlo y llevarlo a su casa. La mamá dijo que desde ahora le será difícil confiar otra vez en este servicio, pues ya no se siente segura.

Por otro lado, la empresa de vuelos se disculpó por el problema, señalaron que seguirán trabajando para mejorar sus servicios.

Explicaron que en ningún momento dejaron solo al chico, ya que contó con alguien a su lado que lo auxilió. “Siempre estuvo en compañía del equipo de la aerolínea en el área infantil y después fue entregado a su papá”, precisó Avianca.

