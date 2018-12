Aeropuerto de Londres suspende operaciones por drones

El ejército podría intervenir para desbloquear la situación en el aeropuerto londinense de Gatwick, uno de los mayores de Europa, cerrado por la insistente presencia de drones de origen desconocido, perturbando los viajes de miles de personas antes de Navidad.

"Se están llevando a cabo conversaciones con la policía sobre la asistencia militar que se podría proporcionar para ayudarles en sus operaciones", dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.

Foto: AFP

Casi 24 horas después de que se avistase el primer dron sobrevolando Gatwick, el segundo mayor aeropuerto de Reino Unido y el octavo de Europa en términos de tráfico, la policía seguía sin identificar a los responsables, que persistían en su provocación.

"Nuestra pista sigue cerrada debido a los avistamientos de drones", informó en Twitter a media tarde el aeropuerto, que anuló todos los vuelos de llegadas y salidas.

Thursday 07.40: Flights to and from Gatwick remain suspended, due to drone activity. Please do not travel to the airport without checking with your airline first. We 're sorry for the inconvenience today, but the safety of our passengers and staff is our no.1 priority. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20 de diciembre de 2018

Largas colas de pasajeros desconcertados se formaron frente a los mostradores de información, constató un periodista de la AFP, mientras otros viajeros afirmaban haber permanecido bloqueados dentro de sus aviones durante horas.

Nuestro vuelo ha sido cancelado, lo descubrimos de camino aquí. Actualmente nos has dicho que vamos a tener prioridad para tomar otro vuelo. Puede ser esta tarde vía Oslo a Málaga, pero no sabemos mucho más Laura Hartley, de 34 años, había previsto viajar a la soleada Málaga, en el sur de España.

Gatwick había sido cerrado a las 21H03 (locales y GMT) del miércoles después de que se avistasen uno o dos drones sobrevolando el lugar. Por la noche volvió a abrir durante menos de una hora, antes de cerrar de nuevo de madrugada cuando se volvió a señalar la presencia de drones, que continuaba muchas horas después.

Foto: AFP

A mediodía, el director de operaciones de Gatwick, Chris Woodroofe, decía a la BBC: "Hemos tenido en la última hora otro avistamiento de drones, así que (...) no puedo decirles cuándo vamos a abrir".

Sin vínculo terrorista

Tras iniciar una investigación que seguía abierta, la policía aseguró que se trata de "un acto deliberado que busca perturbar el funcionamiento del aeropuerto" pero precisó que "no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera un vínculo terrorista".

"Este comportamiento es irresponsable y completamente inaceptable", fustigó un portavoz de la primera ministra conservadora Theresa May, mientras la subsecretaria de Estado de Transportes, la baronesa Elizabeth Sugg, era interrogada en la cámara de los Lores sobre la lentitud de las autoridades para identificar y detener a sus autores.

La legislación británica estipula que no se pueden utilizar drones a menos de un kilómetro de un aeropuerto y que estos no deben superar una altitud de 122 metros.