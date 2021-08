Así está cambiando la imagen de periodistas afganas con la llegada del Talibán

Ante la toma de poder de los talibanes en Afganistán, las mujeres de ese país nuevamente temen ante las leyes ultrarrigurosas del régimen, pues cuando gobernaron entre 1996 y 2001 les prohibieron trabajar y estudiar, así como usar una vestimenta que no violara sus reglas.

De inmediato eso fue visible con la vestimenta de periodistas, que dejaron de lucir aspectos occidentales para adoptar el hiyab, lo que se ha vuelto viral. Ejemplo de la situación son Clarissa Ward, de la cadena CNN, y Charlotte Bellis, de Al Jazeera.

➡️ RSF ve con recelo las garantías ofrecidas a la prensa por el Talibán

Clarissa Ward, corresponsal de la CNN, denunció en sus redes sociales que la obligaron a cambiarse de ropa. La nueva ley talibán le obligará a llevarlo siempre que esté en presencia de hombres y ella escribió que “en las calles de Kabul hoy, estamos siendo testigos de la historia”.

On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

En tanto, Charotte Bellis, del medio Al Jazeera, también comenzó a usar el hiyab una suerte de velo que solo deja al descubierto el rostro y cubre la cabeza y el pecho, para realizar sus reportes desde las calles de la capital afgana.

Según relató la presentadora Aaisha, el ingreso de los talibanes provocó “un cambio en nuestras vidas”. “En las últimas 24 horas hemos estado confinados en nuestros hogares y la muerte nos amenaza en todo momento”, afirmó en declaraciones a The Guardian y agregó: “Durante muchos años, trabajé como periodista para alzar la voz de los afganos, especialmente de las mujeres afganas, pero ahora nuestra identidad está siendo destruida y no hemos hecho nada para merecer esto”.

Clarissa Ward, corresponsal de la CNN, denunció en sus redes sociales que la obligaron a cambiarse de ropa. | Foto Twitter @clarissaward

La nueva ley no es solo cuestión de vestimenta ni de estética en donde tampoco pueden pintarse las uñas ni usar cosméticos, va más allá de eso ya que ahora están obligadas a depender de un hombre para todo, incluso para moverse y ni siquiera podrán tomarse un taxi si no es en compañía de un varón, preferiblemente su marido, que deberá ser musulmán.

También se dio el caso que una de las principales cadenas de Afganistán, Tolo News, puso a una como conductora, después de dos días de incertidumbre en los que los medios actuaron con recelo por el temor a las consecuencias de la toma de Kabul por parte de los talibanes.

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]



In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban’s media team, about Kabul’s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr — TOLOnews (@TOLOnews) August 17, 2021

Fundación Internacional de Medios de Mujeres

Por su parte, la Fundación Internacional de Medios de Mujeres (IWMF, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por la situación a la que se enfrentan las mujeres en aquel país y urgió por apoyo para todas ellas.

A través de recolección de fondos, la IWMF insta a apoyar para que pueda seguir proporcionando ayuda a las periodistas en Afganistán y para aquellas que intentan huir.

La IWMF apoya todas las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación que intentan evacuar Afganistán y pide a todos los gobiernos de todo el mundo que abran sus fronteras e incluyan a los trabajadores de los medios de comunicación en cualquier oferta de visas humanitarias disponibles.

We are so grateful to the >500 people who have already given to support women journalists in #Afghanistan.



Currently, our priorities are safe shelter, evacuation efforts and other essential needs. This work is far from over – please consider donating at https://t.co/BA74ti0vl9. pic.twitter.com/wH6AXNIAmu — IWMF (@IWMF) August 17, 2021

Reporteros sin Fronteras

En tanto Reporteros sin Fronteras (RSF) se muestra muy escéptico sobre las garantías que les han dado los talibanes tras su toma del poder en Afganistán para el respeto de la libertad de prensa, teniendo en cuenta su pasado y su comportamiento más reciente.

En un comunicado, la RSF cuenta que el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, les ha asegurado que respetarán la libertad de prensa, pero subraya que dan a esas palabras "una credibilidad muy débil" porque, en primer lugar, tienen "un balance desastroso e incluso terrible".

Nuestro compromiso con las periodistas afganas se mantendrá por encima de cualquier circunstancia, junto a @Cpawj1.



Anisseh Shaheed, perseguida como tantas, fue distinguida como “heroína de la información” por @RSF_inter, por su papel en la pandemia. https://t.co/e5rB4iUzs7 — RSF España (@RSF_ES) August 16, 2021

Las periodistas podrán volver a trabajar

Preguntado sobre qué ocurrirá con las mujeres periodistas, Mujahid ha respondido que Afganistán es un país musulmán y les pide que se queden en sus casas "sin estrés y sin miedo" hasta que se establezca un marco sobre las reglas de vestimenta. Pero después les garantiza que podrán volver a trabajar.

Reporteros se muestra muy pesimista sobre la realidad de esas afirmaciones y recoge los temores de algunos periodistas afganos sobre lo que realmente harán cuando los extranjeros se hayan ido del país y los talibanes se hayan instalado en el Gobierno.

|| Con información de EFE y AFP ||