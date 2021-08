Reportan explosión cerca del aeropuerto de Kabul

Este jueves se reportó una explosión afuera del aeropuerto de Kabul, luego de que esta mañana varias naciones pidieran a los afganos que salieran de la zona ante una posible amenaza terrorista.

El incidente dejó varios muertos y heridos, cifra que no pueden confirmar con exactitud, indicó el Pentágono. Mientras que medios locales informan que se trata de al menos 11 víctimas mortales, cantidad que se prevé aumente conforme pase el tiempo.

Fue el portavoz del Pentágono, John Kirby, quien confirmó lo sucedido.

"Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. No está claro por el momento si hay víctimas", escribió de primera instancia Kirby en Twitter.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Detienen evacuaciones por amenaza terrorista

Tras las advertencias por la amenaza terrorista, algunos países como Francia, Holanda y Bélgica, decidieron poner fin a las operaciones de repatriación.

#ÚLTIMAHORA ‼️ #URGENTE ‼️



🇦🇫 #Afganistán | #Kabul | primeras imágenes de los heridos tras la brutal explosión en la puerta del ✈️ aeropuerto de #Kabul.



Fuentes en el país dicen que se espera otra explosión. pic.twitter.com/4FjSkrZKSI — Joel González  (@JoelHDYT) August 26, 2021

El 15 de agosto los talibanes tomaron el poder en Kabul, capital de Afganistán, situación que obligó a varios ciudadanos a abandonar su país debido a que sus libertades, incluso su vida, se ponen en riesgo.





Con información de AFP, EFE y Reuters