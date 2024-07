África, uno de los continentes más calurosos, disfruta de la nieve, ¿por qué razón?

África es un continente que se caracteriza por sus climas tropicales, el clásico Desierto del Sahara y las fuertes olas de calor que azotan a la región. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular unos vídeos que muestran que algunos países de esta región se cubrieron de nieve.

Diversas teorías conspirativas aseguraban que el clima cálido de África fue modificado por el calentamiento global, pues les sorprendió que el sur del continente fuera azotado con una tormenta de nieve.

Sin embargo, este suceso no tiene relación con el calentamiento global, sino con la temporada del año que azota la región.

Snow Safari ✅



It’s not everyday you’ll see lions in the snow. @yvettecarmen101 captured this beautiful moment earlier this week @AquilaSafaris 😍❄️🦁 pic.twitter.com/KIjKHR32EW — Love Cape Town (@lovecapetown) July 11, 2024

Dos Horas Ojo de cielo, la alberca que se ubica en un cráter volcánico en Michoacán

¿En África cae nieve?

Aunque África es un continente que se relaciona con el clima caluroso, en el pueden registrarse cuatro tipos de clima:

Clima cálido

Dentro de este se encuentra el clima ecuatorial, presente en países como Nigeria, Camerún y Congo. En estas regiones suele llover en grandes cantidades.

Clima desértico

Está presente en el desierto de Kalahari y zona del Sáhara, lugares que se caracterizan por temperaturas muy altas, de hasta 40 grados por el día y descensos por la noche. Prácticamente no hay lluvias, pues son zonas extremadamente secas.

Clima oceánico

El clima oceánico se registra en Sudáfrica y Mozambique, países que están cerca del Océano Índico y se caracterizan por veranos cálidos y periodos invernales fríos con abundantes lluvias.

Clima frío

Lejos de lo que se piensa, en África si hay climas fríos, específicamente en regiones como Kenia y Tanzania, donde predominan los climas secos y húmedos, en los que incluso podría aparecer nieve.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por ello, fue posible que en días pasados nevara en estas regiones, sin relacionarse al cambio climático.