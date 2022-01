AI verifica uso de Pegasus para vigilancia de periodistas en El Salvador

Este miércoles la organización Amnistía Internacional verificó el "uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas" y activistas de derechos humanos en El Salvador.

"Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador", indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Añadió que "expertos técnicos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional han revisado el informe y verificado de forma independiente las pruebas forenses que demuestran el uso abusivo de Pegasus en el país".

"El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Agregó que "las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables".

En México se sabe que Entre 2016 y 2017, más de 15 mil números telefónicos en México fueron blancos de espionaje mediante el software de piratería Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, incluidos 25 periodistas, reveló una investigación internacional dirigida por la organización francesa Forbidden Stories.

En la investigación del proyecto Pegasus participan: The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz , PBS Frontline, Aristegui Noticias y Proceso.

Entre los comunicadores espiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto están Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco, Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, indica la investigación denominada Pegasus Project.

No es la primera vez

La empresa ha sido señalada en anteriores ocasiones por vender el sowftware espía a países con déficit democrático y algunos diputados israelíes intentaron en 2016 prohibir legalmente los permisos de exportación para el grupo NSO.

En 2019, Pegasus fue acusado de facilitar el espionaje a mil 400 personas, entre ellas varios políticos catalanes, aprovechando una vulnerabilidad de WhatsApp para infiltrarse en los teléfonos.

Los Gobiernos o agencias de seguridad que usaron Pegasus para infiltrar los teléfonos de periodistas, activistas y otros políticos habrían supuestamente violado la licencia de uso creada por NSO Group.