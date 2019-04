Al estilo de Game of Thrones, Trump se burla de sus detractores tras informe de trama rusa

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves a recurrir a la popular serie "Game of Thrones" para pavonearse en Twitter, en esta ocasión por las declaraciones del fiscal general, William Barr, quien declaró que la investigación de la trama rusa no ha hallado pruebas en su contra.



"Ni colusión, ni obstrucción. Para los que me odian y los izquierdistas radicales demócratas... Game over (fin del juego), señaló el mandatario en un mensaje divulgado en las redes sociales, pocos minutos después de que Barr compareciera ante la prensa para hablar del informe del fiscal especial Robert Mueller.

pic.twitter.com/222atp7wuB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2019



Trump divulgó este tuit como un montaje que imitaba la estética -incluida la tipografía- de la popular serie que el pasado domingo comenzó su última temporada.



En la imagen, se puede apreciar a un Trump, de espaldas, mirando a un horizonte invisible por la niebla.

No es la primera vez en que el presidente estadounidense recurre a "Game of Thrones" para darle mayor notoriedad a sus mensajes en las redes sociales.

El pasado mes de noviembre, Trump recurrió a un montaje similar para advertir a Irán de la inminente imposición de sanciones el próximo lunes.



En esa ocasión, publicó en su cuenta personal de Twitter una imagen en la que aparecía él mismo, con semblante serio y gesto imponente, junto a un texto sobrescrito en una tipografía gótica similar a la de la popular serie en el que se leía: "Se acercan las sanciones".

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de noviembre de 2018

Esta es una referencia al clásico "Winter is coming" ("se acerca el invierno") que tantas veces han pronunciado los personajes de la serie a lo largo de sus siete temporadas.



El tuit de hoy fue publicado después de que, en el transcurso de su rueda de prensa, Barr repitiera en varias ocasiones dos de las palabras más pronunciadas por el propio Trump a lo largo de los últimos meses: "no colusión".



A pesar de la aparente satisfacción del presidente, cabe destacar que, por el momento, de forma paralela, la investigación de Mueller ha llevado a las autoridades a presentar un total de 191 cargos criminales contra 35 individuos -6 de ellos próximos a Trump y otros 26 de nacionalidad rusa-, cinco de los cuales se han declarado culpables y ya han sido condenados.