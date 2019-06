Al menos cuatro muertos tras tiroteo en ciudad australiana de Darwin

Canberra.- Al menos cuatro personas murieron y una más resultó herida hoy durante un tiroteo en los alrededores de la ciudad de Darwin, en el norte de Australia, mientras la policía detuvo a un hombre caucásico de 45 años de edad como sospechoso.

El superintendente de servicio, Lee Morgan, informó este martes que alrededor de las 18:00 horas locales recibieron reportes de los disparos en el área de la ciudad de Darwin, y según los primeros informes se trataba de un hombre que disparaba con una escopeta.

El presunto tirador, quien fue detenido a las 18:45 horas locales en el área de Stuart Park, estuvo primero en un suburbio de Darwin en el interior de Stuart Park, en donde disparó, y luego se trasladó al suburbio adyacente de Woolner, según informó hoy el diario Stuff.

A gunman opens fire in Darwin, #Australia: at least 4 dead



Police said that the suspect has been taken into custody.



PM Morrison said the attack was not believed to be terror related.



📹The moment the suspect is arrested by police

pic.twitter.com/IFDmmijC8v — EHA News (@eha_news) 4 de junio de 2019

La policía señaló maneja la hipótesis de un solo tirador y por ello "no hay más preocupaciones para la población en este momento", dijo Morgan.

El jefe del gobierno del Territorio Norte, Michael Gunner, informó en una rueda de prensa que fueron "cinco escenas del crimen, cuatro personas muertas y una herida", y confirmó la detención de un hombre y descartó que se trate de un atentado terrorista.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que el tiroteo fue un "terrible acto de violencia" y había estado en contacto con la policía y con Gunner.

"Solo quiero enviar mis más profundas condolencias a todas las personas en el territorio y particularmente en Darwin", dijo Morrison desde Londres. "Esta es una comunidad muy estrecha y sé que serán sacudidos por estos eventos", añadió.