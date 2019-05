Al menos siete heridos tras tiroteo en escuela en Colorado

Un tiroteo se reportó en la STEM School, escuela ubicada en el Condado de Douglas, Colorado, en Estados Unidos, del que resultaron al menos siete estudiantes heridos.

Además, las autoridades estadounidenses dieron a conocer que hay dos sospechosos, quienes ya fueron puestos bajo custodia, y se busca a un tercer implicado, que prevén que siga en las instalaciones de la escuela, por lo que se revisa cada uno de los espacios de este.

La situación se mantiene "activa e inestable", indicó en Twitter el departamento del sheriff del condado de Douglas, en Colorado.

#stemshooting, at 1:53 pm responded to STEM school off Ridgeline Blvd in HR on call of shots fired in school, first update, 2 injured, deputies in process of identifying and locating shooter(s). Still active and unstable scene. — DC Sheriff (@dcsheriff) May 7, 2019

El lugar se encuentra acordonado y elementos de la policía, así como peritos se encuentran realizando sus labores.

Ante los hechos, piden a los padres de familia recoger a sus hijos a Northridge Rec Center.

"Padres, por favor, vayan a Northridge Rec Center, no a la Escuela Primaria, para recoger a los niños".

UPDATE #sremshooting, PARENTS please go to Northridge Rec Center not Elementary School to pick up children. — DC Sheriff (@dcsheriff) May 7, 2019

Uno más que lamentar

Los tiroteos en las escuelas son frecuentes en Estados Unidos, donde armas de fuego han matado a cerca de 40 mil personas en 2017, según cifras oficiales.

Colorado celebró hace poco más de dos semanas el 20 aniversario de la masacre en la secundaria Columbine, que dejó 13 muertos.

A pesar de la escala de la violencia por armas de fuego, los esfuerzos por endurecer los controles se han enfrentado a fuertes barreras a nivel federal.

Con información de AFP