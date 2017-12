Al menos un muerto por tiroteo en Long Beach, California

Los Ángeles (EU).- Al menos una persona murió hoy en un tiroteo que tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Long Beach, California, situada unos 40 kilómetros al sur de Los Ángeles.

La Policía de Long Beach, a través de Twitter, señaló que el fallecido es presuntamente el autor del tiroteo.

Las autoridades informaron asimismo que están investigando este suceso como un caso de asesinato y aseguraron que fue "un incidente de violencia en el lugar de trabajo".

UPDATE: Not an active shooter. This was a workplace violence incident, resulting in a homicide investigation, which remains ongoing. — Long Beach PD (CA) (@LBPD) 30 de diciembre de 2017

El diario Los Ángeles Times, citando fuentes policiales locales, indicó que el tiroteo sucedió hacia las 14.30 hora local (22.30 GMT), entre las calles Long Beach Boulevard y San Antonio Drive.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y montaron un dispositivo para atender a las víctimas, según las primeras imágenes mostradas por los medios de comunicación locales.

Por ahora se desconoce la cifra total de heridos, así como la gravedad de su estado.

La zona en la que ocurrió el suceso continúa bajo el control de las fuerzas de seguridad y ya no supone una amenaza para la población, según las autoridades.

/amg

