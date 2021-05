Alcalde de Sao Paulo fallece de cáncer a los 41 años

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, falleció este domingo, a los 41 años, de un cáncer en el aparato digestivo que lo aquejaba desde 2019, informó en un comunicado el hospital Sirio-Libanés de la ciudad brasileña, donde fue atendido.

"El alcalde Bruno Covas falleció hoy a las 08:20 hora local, a consecuencia de un cáncer de transición esófago gástrico, con metástasis, y sus complicaciones después de un largo período de tratamiento", explicó el boletín del hospital.

Lamento a morte do prefeito Bruno Covas, aos 41 anos de idade. O Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos. Quero manifestar meus sentimentos ao filho Tomás e a toda família Covas, além dos militantes e dirigentes do PSDB. — Dilma Rousseff (@dilmabr) May 16, 2021 Morte de BrunoCovas no sábado? https://t.co/HetvMOPrMv https://t.co/HetvMOPrMv — Kelly Menegas🇧🇷 (@kellymenegas) May 16, 2021

La noticia causó conmoción en las redes sociales donde inmediatamente miles de personas expresaron condolencias y solidaridad con su familia, especialmente con su hijo Tomás, de 15 años.

"Gracias a Bruno Covas, por haber compartido con todos nosotros tanto cariño y dedicación", dijo el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, en una nota oficial.

El viernes, el equipo médico que lo trataba anunció que su cuadro era irreversible y que estaba recibiendo medicamentos analgésicos y sedativos.

Covas permanecía internado desde el 2 de mayo, luego de que le hallaran un sangrado en el estómago durante los exámenes previos para continuar con el tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia.

Ante el empeoramiento de su salud, el alcalde, miembro del Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), pidió a la Cámara Municipal de Concejales una licencia de 30 días para "dedicarse integralmente" a su recuperación.

"Mi cuerpo está exigiendo que dedique más tiempo al tratamiento, que entra en una fase muy rigurosa", dijo en un comunicado publicado ese día en su cuenta en Twitter.

El vicealcalde Ricardo Nunes (MDB, centro) asumió las funciones, y deberá finalizar el mandato, que culmina en 2024.

Covas estaba divorciado. Formado en derecho y con una imagen de administrador moderado en medio de la polarización política de Brasil, fue diagnosticado en octubre de 2019 con cáncer en el aparato digestivo, que después le afectó los ganglios linfáticos, el hígado y los huesos.

Pese a su enfermedad, continuó a cargo de la ciudad más poblada de Brasil (12.3 millones de habitantes) e hizo frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado casi 29.000 muertos en la capital económica de América Latina.

En agosto de 2020 se contagió con covid-19 y, tras recuperarse, disputó los comicios municipales. Venció en la segunda vuelta, con casi el 60% de los votos, al izquierdista Guilherme Boulos.