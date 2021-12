Alemania anuncia confinamiento para personas no vacunadas contra Covid-19

En medio de una cuarta ola de contagios y la incertidumbre que ocasionó el surgimiento de la variante Ómicron, el gobierno de Alemania anunció que las personas que no han recibido la vacuna contra el Covid-19 deberán volver al confinamiento, mientras las autoridades discuten la implementación de la vacunación obligatoria.

El país teutón experimenta un crecimiento en el número de contagios diarios, lo que ya comienza a prender las alarmas en su sistema de salud, debido a la alta ocupación que presentan varios centros médicos.

"La situación es muy, pero muy complicada", comentó el futuro canciller alemán, Olaf Scholz, luego de sostener una reunión con Angela Merkel y los dirigentes de las 16 demarcaciones del país.

En esta reunión los funcionarios discutieron el confinamiento de un tercio de los alemanes, que no han recibido la inyección contra el SARS-CoV-2.

La restricción que entrará en vigencia no es la primera medida con respecto a las personas no inmunizadas, quienes desde hace semanas vieron reducido su acceso a la vía pública; sin embargo, hasta ahora no existía una acción que abarcara todo el país.

A pesar de todo, las personas sin vacuna no son las únicas que experimentan un retroceso en las medidas de prevención por la pandemia. En las escuelas el uso de cubreboca volvió a ser obligatorio, y los centros nocturnos debían cerrar en caso de superar los 350 contagios diarios, lo que ya ocurrió en casi todas las regiones de Alemania.

Crece apoyo a la vacunación obligatoria

Por otro lado, la vacunación obligatoria, que ha causado tanta polémica alrededor del mundo, consigue cada vez más simpatizantes, al pasar de una aprobación menor a la tercera parte de la población hasta el 64 por ciento.

La vacunación obligatoria se vuelve cada vez más popular frente a la resistencia de la pandemia. / Foto: AFP

"En principio, siempre creo que obligar es delicado. Pero pienso que estamos ya tan hundidos en la pandemia que no hay otro medio (de superarla)", comentó para AFP una ciudadana.

Incluso entre los actores políticos, pese a la complicada situación que enfrenta Alemania con la salida de Angela Merkel, la medida se encuentra cada vez mejor posicionada. Sólo el partido de extrema derecha AfD continúa oponiéndose al mandato de vacunación.

El confinamiento selectivo que aplicará Alemania llega en un momento de incertidumbre respecto a la pandemia, derivado de la propagación de la variante Ómicron –que ya se encuentra en todos los continentes– y el temor a que la gran cantidad de mutaciones que presenta reduzcan la efectividad de las vacunas existentes contra le Covid-19.





Con información de AFP









