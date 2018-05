Alerta en Hawái por erupción explosiva del volcán Kilauea

El volcán Kilauea en Hawái hizo nuevamente una erupción explosiva, que arrojó una enorme columna de cenizas al aire, según tuits del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).

Se esperaba que la poderosa explosión arrojara grandes cantidades de ceniza volcánica y humo del cráter del Kilauea en la Isla Grande de Hawái.

La erupción ha destruido 37 casas y otras estructuras en una pequeña zona del sudeste de la isla y forzado la evacuación de 2 mil personas.

El Servicio Geológico de EU ya elevó este miércoles a alerta roja el nivel de advertencia ante la erupción del volcán Kilauea, que en la última semana ya ha provocado la evacuación de miles de personas de sus hogares.

De hecho, más de mil 700 personas han tenido que ser evacuadas desde que el volcán entrara en erupción y unas 40 estructuras, docenas de casas y automóviles han resultado destruidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado viernes la situación como "gran desastre", después de varios días de actividad volcánica y luego de que el propio gobernador hawaiano, David Ige, se lo pidiera.

People on Hawaii’s Big Island were ordered to shelter in place after an explosive eruption on the Kilauea volcano sent ash spewing 30,000 feet into the air.



More explosive eruptions are expected. pic.twitter.com/MqoVRCj5Kt — AJ+ (@ajplus) 17 de mayo de 2018

Desde su entrada en erupción a principios de este mes, se han abierto hasta 20 grietas en la zona cercana al volcán, indicó el periódico local Honolulu Star-Adviser.

El volcán Kilauea entró en erupción tras varios días de registrarse terremotos de magnitud 5 en la zona.

Este volcán está ubicado en el sureste de la isla de Hawái, que en su extremo suroriental es la mayor del archipiélago y en la que viven unas 185 mil personas.

Honolulu, la capital del archipiélago, está ubicada en otra isla, llamada Oahu.





Con información de EFE y Reuters